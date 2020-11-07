تشميع مصنع لإنتاج المبيدات دون ترخيص وضبط 3 محال مخالفة في الإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت المهندسة تريزا سعد عطا الله، مدير إدارة المكافحة فى مديرية الزراعة واستصلاح الأراضى في الإسكندرية، إنه تم تشميع مصنع مخالف لإنتاج المبيدات فى نطاق منطقة المعمورة شرق المحافظة.

وأوضحت، أن لجنة من قسم الرقابة على المبيدات بالمديرية، بقيادة المهندس عبدالرحمن محمد كمال، رئيس قسم الرقابة على المبيدات، والمهندسة هالة حسن إبراهيم، مفتش الرقابة على المبيدات، بالاشتراك مع شرطة المسطحات، نفذت حملة مفاجئة في منطقة المعموره، وتم ضبط مصنع دون ترخيص لإنتاج المبيدات، وإعداد تقرير فني وتشميع المخزن وتسليم التقارير لشرطة المسطحات المائية لاتخاذ اللازم.

وأشارت إلى أنه تم خلال شهر اكتوبر الماضى، تنفيذ حملات مشتركة بالتنسيق بين قسم الرقابة على المبيدات فى المديرية، وقسم شرطة المسطحات المائية، على محلات الاتجار فى المبيدات فى نطاق حى المنتزة، وتم خلالها ضبط 3 محلات مخالفة دون ترخيص أثناء المرور والتفتيش الدوري على محال الاتجار فى المبيدات واستخراج وتجديد تراخيص لـ3 محال اخرى.

وأكدت المهندسة تريزا، أنه تم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه المحال غير المرخصة والمخالفة، وما تم ضبطه، واعداد تقرير فنى واقرار تحفظ على المبيدات المضبوطة، وحرز موضوع على سبيل الأمانة لدى صاحب المحل لحين صدور قرار النيابة فى هذا الشأن، وتسليم التقرير الفنى لقسم شرطة المسطحات المائية لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

تشميع مصنع لانتاج المبيدات دون ترخيص وضبط 3 محال مخالفة وتجديد تراخيص لـ3 آخرين فى الاسكندرية (صور)

تشميع مصنع لانتاج المبيدات دون ترخيص وضبط 3 محال مخالفة وتجديد تراخيص لـ3 آخرين فى الاسكندرية (صور)

تشميع مصنع لانتاج المبيدات دون ترخيص وضبط 3 محال مخالفة وتجديد تراخيص لـ3 آخرين فى الاسكندرية (صور)

تشميع مصنع لانتاج المبيدات دون ترخيص وضبط 3 محال مخالفة وتجديد تراخيص لـ3 آخرين فى الاسكندرية (صور)