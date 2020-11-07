شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يُدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اليوم السبت، بصوته في انتخابات مجلس النواب، في لجنته بمدرسه طبري منطقة الفيلات بجوار الجامعة الفرنسية بالشروق بمحافظة القاهرة، إحدي محافظات المرحلة الثانية للانتخابات والتي تضم 13 محافظة، وتقام على مدار يومي السبت والأحد 7و8 نوفمبر2020.

أكد وزير الشباب والرياضة أن المشاركة في هذا الاستحقاق الدستورى الهام انطلاقًا من الواجب والمسؤولية الوطنية، وهو الأمر الذي من شأنه تدعيم القاعدة الديمقراطية، وتعزيز وإثراء الحياة النيابية والسياسية في مصر، على النحو الذي يُسهم في تطوير البنية التشريعية، بما يتسق مع الجهود التي تبذلها القيادة السياسية الحكيمة لاستكمال مسيرة بناء مصر الحديثة.

ودعا «صبحي» جموع الشعب المصري، وخاصة الشباب، للمشاركة الفاعلة في الانتخابات البرلمانية هذا الاستحقاق الدستورى، في ظل المناخ الديمقراطى الذي تتمتع به مصر، والذى يُجَّسد نموذجًا حضاريًا للديمقراطية باختيار من يمثلهم بإرادة حرة في مجلس النواب، ويُعَّبرون عن وعيهم الكامل بأهمية أداء واجبهم الوطنى، مشيدُا بالإجراءات الوقائية والاحترازية المتبعة لتأمين الناخبين والحفاظ على المسافات والتباعد الاجتماعي، وعدم تكدس الناخبين خارج اللجان الانتخابية.

وتنطلق عملية التصويت بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر الجارى، وفى حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر في الخارج، ويومى 7 و8 ديسمبر في الداخل، وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في 13 محافظة وهى «القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء».

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020‎

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020‎

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020‎

الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2020‎