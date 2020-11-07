شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف من الناخبات بلجان طوخ وقها وشكر بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الساعات الأولى لانتخابات مجلس النواب، اليوم السبت، إقبال السيدات بشكل كبير، التي حرصن على المشاركة في ماراثون الانتخابات وتزاحمن أمام اللجان الانتخابية خاصة في دائرة طوخ قها وبنها وكفر شكر.

ورفع الناخبات علامات النصر وذلك أثناء اصطفافهن أمام اللجان في اليوم الأول للتصويت في انتخابات مجلس النواب وسط إجراءات احترازية لمكافحة عدوى فيروس كورونا والتزام تام بعدم دخول مقار اللجان بدون الكمامة.

ويتنافس في الدوائر الـ6 بالفليوبية 223 مرشحا على 16 مقعدا للفردي وقائمتين على 14 مقعدا بقطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا وهما: الوطنية من أجل مصر وتحالف المستقلين ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في القليوبية 3.7 مليون ناخب يدلون بأصواتهم في 478 مركزا انتخابيا، يضم 1047 لجنة فرعية بأنحاء المحافظة كافة موزعة على 11 مركزا ومدينة.

ويذكر أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب انطلقت في 13 محافظة، اليوم السبت، في تمام التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية بالنظامين الفردي والقائمة في محافظات (القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء).

وكانت المرحلة الأولى أجريت يومي 24 و25 أكتوبر الماضي، وأعلنت نتائجها في الأول من نوفمبر بفوز القائمة الوطنية من أجل مصر بالدائرتين الثانية والرابعة، بالإضافة إلى حسم 32 مرشحا مقاعدهم بالنظام الفردي، فيما تجري جولة إعادة المرحلة الأولى بين 220 مرشحا آخرين.

ويتابع انتخابات مجلس النواب 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية، فيما تحظى باهتمام وسائل الإعلام الدولية بمشاركة 153 مؤسسة دولية و51 وسيلة إعلام محلية..

سيدات القليوبية امام اللجان

سيدات القليوبية امام اللجان

سيدات القليوبية امام اللجان

سيدات القليوبية امام اللجان

سيدات القليوبية امام اللجان

سيدات القليوبية امام اللجان