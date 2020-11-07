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شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال كثيف على لجان الانتخابات بمركز ومدينة نخل بوسط سيناء والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت لجان مركز ومدينة نخل بوسط سيناء، إقبال كثيف من الناخبين، خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.
بدوره، قام سليمان فرج محمد، رئيس مركز ومدينة نخل، بمتابعة لجان انتخابات مجلس النواب، مؤكدًا على انتظام عملية التصويت والتأكيد على الإلتزام بالاجراءات الاحترازية.
وتضم شمال سيناء لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا، تضم عدد 83 لجنة فرعية مقيدًا بها 273 ألفًا و178 صوتًا انتخابيًا.
كما تضم محافظة شمال سيناء دائرتين مخصص لهما مقعدين فردي و5 مقاعد قائمة، يتنافس عليهم 41 مرشحًا «31 مرشحًا على المقعدين الفردي و10 مرشحين على المقاعد المخصصة للقائمة».
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