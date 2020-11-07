شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات مجلس النواب.. محافظ المنوفية: انتظام فتح جميع اللجان والمقار الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، من داخل غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة، وبحضور نائبه الأستاذ محمد موسى، واللواء علاء رشاد السكرتير العام، واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد، وأعضاء الغرفة، عن انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية في المواعيد المحددة وبدء توافد الناخبين بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب والتي ستستمر على مدار يومين بدءً من اليوم وحتى غداً الأحد.

وتستقبل اللجان الانتخابية، 2 مليون و698 ألف و758 ناخب على مستوى المحافظة يدلون بأصواتهم في 926 لجنة فرعية بإجمالى 512 مقرا انتخابيا.

وأكد محافظ المنوفية أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة سير العملية الإنتخابية على مدار الساعة والتعامل الفوري في حالات الطوارئ والأزمات وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، مشيراً إلى أن الجهاز التنفيذى يقف على الحياد التام من المرشحين وأن إرادة الناخب هى التى ستفرز من يمثلهم فى الإنتخابات.

وناشد محافظ المنوفية، جموع شعب المحافظة بالنزول والمشاركة في هذا الاستحقاق الدستورى للحفاظ على صدارة المنوفية للمشهد الانتخابي مع الإلتزام بالإجراءات الإحترازية والوقائية حفاظاً على الصحة العامة.