شكرا لقرائتكم خبر عن «عمليات شمال سيناء»: لا شكاوى في سير انتخابات مجلس النواب حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تتابع غرفة العمليات المركزية بديوان عام محافظة شمال سيناء، والمشكلة بقرار من اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، سير العملية الانتخابية في مختلف اللجان على مستوي المحافظة.

وأكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، رئيس الغرفة، أن الغرفة تضم في عضويتها مندوبين عن مديريات الأمن التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والصحة وقطاعات المياه والصرف الصحي والتليفونات والكهرباء، بجانب عدد من مديري الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.

أضاف الغندور، أن الغرفة معنية بتلقي الإخطارات من غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن ومتابعة الانتخابات لضمن عملية نجاحها، وإخطار غرفة المعليات الرئيسية بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء بأي أحداث خلال سير العملية الانتخابية.

أشار الغندور، إلى انتظام سير الانتخابات البرلمانية، وعدم تلقي الغرفة أي إخطارات أو شكاوي خلال عملية التصويت مطالبًا المواطنين بالخروج واختيار المرشح المناسب.

ويذكر أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب انطلقت في 13 محافظة، اليوم السبت، في تمام التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية بالنظامين الفردي والقائمة في محافظات (القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء).

وكانت المرحلة الأولى أجريت يومي 24 و25 أكتوبر الماضي، وأعلنت نتائجها في الأول من نوفمبر بفوز القائمة الوطنية من أجل مصر بالدائرتين الثانية والرابعة، بالإضافة إلى حسم 32 مرشحا مقاعدهم بالنظام الفردي، فيما تجري جولة إعادة المرحلة الأولى بين 220 مرشحا آخرين.

ويتابع انتخابات مجلس النواب 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية، فيما تحظى باهتمام وسائل الإعلام الدولية بمشاركة 153 مؤسسة دولية و51 وسيلة إعلام محلية..