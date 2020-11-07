شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لتطهير وتعقيم مقار اللجان في أول أيام الانتخابات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية بالشرقية من حملات النظافة والتعقيم والتطهير بجميع اللجان والمقار الانتخابية والمناطق المحيطة بها، وغرف العمليات المركزية والفرعية، فضلاً عن مراجعة إنارة المداخل والطرق المؤدية إليها، خلال فترة إدلاء المواطنين بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، للحفاظ على بيئة صحية ونظيفة أمام الناخبين أثناء الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات.

شدد المحافظ على جميع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بمتابعة توفير المستلزمات الضرورية بكل مقر انتخابي، من حيث تجهيز أماكن لانتظار الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتزويد اللجان بالكراسي ومياه الشرب ووسائل التهوية للتيسير على الناخبين وأعضاء اللجان، وإزالة العبارات المسيئة والدعاية الانتخابية من على جدران المقار الانتخابية، ومنع أي وسيلة من وسائل الدعاية داخل أو خارج اللجان.

أكد المحافظ أنه تم التنسيق مع قوات الأمن لعمل كردون أمني أمام اللجان، وتواجد أفراد من الجهاز التنفيذى والأمن لفحص هوية المترددين على اللجان، مناشداً المواطنين النزول اليوم للإدلاء بأصواتهم الانتخابية والمشاركة في العرس الديمقراطي، للنهوض بوطننا الغالي واستكمال مسيرة التنمية والبناء.

ومنذ الصباح الباكر، تفقد رؤساء المراكز والمدن والأحياء اللجان، لمتابعة أعمال النظافة والتطهير ومراجعة أعمدة الإنارة حول اللجان الانتخابية قبل فتح اللجان أبوابها، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم الانتخابية وممارسه حقهم الدستوري والقانوني.