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شكرا لقرائتكم خبر عن قبل موعد الانتخابات.. كبار السن والسيدات «أبطال الصباح» أمام اللجان بالغربية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت اللجان الانتخابية في محافظة الغربية إقبالاً كبيرًا من المواطنين كبار السن والسيدات في الصباح والذين وقفوا أمام انتظارًا لفتح اللجان الانتخابية قبل موعد بدء الانتخابات بحوالى نصف ساعة، ورصدت «المصرى اليوم» وجود نحو 40 شخصًا أغلبهم من كبار السن أمام لجنة مدرسة ناصر الابتدائية في مدينة المحلة الكبرى في الساعة التاسعة صباحًا.
وترأس الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، غرفة العمليات الرئيسية لإدارة الانتخابات في ديوان عام المحافظة، لمتابعة، وتلقى تقريرًا بانتظام سير العملية الانتخابية في لجان الانتخابات في المحافظة في الموعد المحدد.
ودعا المحافظ المواطنين إلى المشاركة في الانتخابات والإدلاء برأيهم واختيار المرشح الأفضل، مشددًا على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية في اللجان وحولها حرصًا على صحة المواطنين والقائمين على العملية الإنتخابية.
وتُجرى انتخابات مجلس النواب في 661 مقرًا انتخابيًا يضمون 1159 لجنة انتخابية، وبلغ من عدد الذين لهم حق التصويت في الانتخابات في محافظة الغربية 3 مليون و450 ألفًا و331 ناخبًا وناخبة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.