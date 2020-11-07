شكرا لقرائتكم خبر عن إقبال وطوابير أمام اللجان الانتخابية بالدقهلية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت معظم اللجان الإنتخابية بالدقهلية، في موعدها، اليوم السبت، لاستقبال الناخبين في التاسعة صباحا.

وبدأ توافد الناخبين بمعظم الدوائر مع بداية فتح اللجان وشهد بعض اللجان انتظار عدد من الناخبين على أبوابها.

ونشرت مديرية أمن الدقهلية القوات التأمينية للجان من الخارج، لتنظيم عملية دخول الناخبين والحفاظ على عملية التباعد الإجتماعي من الخارج.

يذكر أن محافظة الدقهلية يتنافس بها 351 مرشح في 10 دوائر انتخابية، للفوز بعدد 21 مقعداً فردياً، أما بالنسبة لانتخابات القائمة فتقع الدقهلية ضمن الدائرة الأولي ومخصص لها 17 مقعدا التي تتكون من 100 مقعد، ً موزعة على 6 محافظات، وهي محافظات «القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ»، ويتنافس عليهم قائمتين وهما «القائمة الوطنية في حب مصر» و«قائمة تحالف المستقلين».

ويبلغ من لهم الإدلاء بأصواتهم بالدقهلية، 4 مليون و352 ألف و87 ناخباً، وتضم المحافظة 699 مركزاً انتخابياً، و1426 لجنة فرعية.

ويذكر أن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب انطلقت في 13 محافظة، اليوم السبت، في تمام التاسعة صباحا وتستمر حتى التاسعة مساء.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بالمرحلة الثانية بالنظامين الفردي والقائمة في محافظات (القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية وشمال سيناء وجنوب سيناء).

وكانت المرحلة الأولى أجريت يومي 24 و25 أكتوبر الماضي، وأعلنت نتائجها في الأول من نوفمبر بفوز القائمة الوطنية من أجل مصر بالدائرتين الثانية والرابعة، بالإضافة إلى حسم 32 مرشحا مقاعدهم بالنظام الفردي، فيما تجري جولة إعادة المرحلة الأولى بين 220 مرشحا آخرين.

ويتابع انتخابات مجلس النواب 56 منظمة محلية و14 منظمة دولية، فيما تحظى باهتمام وسائل الإعلام الدولية بمشاركة 153 مؤسسة دولية و51 وسيلة إعلام محلية.

توافد الناخبين على لجان التصويت بالدقهلية

توافد الناخبين على لجان التصويت بالدقهلية

توافد الناخبين على لجان التصويت بالدقهلية

توافد الناخبين على لجان التصويت بالدقهلية

توافد الناخبين على لجان التصويت بالدقهلية