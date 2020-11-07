شكرا لقرائتكم خبر عن بدء توافد المواطنين على اللجان الانتخابية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توافد المواطنون على مقار اللجان الانتخابية بالشرقية، والبالغ عددها ١٥٩٧ لجنة فرعية بمختلف قري ومدن محافظة الشرقية، وذلك بعد فتح أبوابها في التاسعة من صباح اليوم لاستقبال الناخبين، للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب، بدوائر المحافظة الثمانى بنظاميها الفردي والقوائم، وسط إجراءات أمنية ووقائية مٌشددة.

من جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان الانتخابية، والتأكد من توافر كافة الاحتياجات الإدارية داخل المقار الانتخابية، فضلا عن تجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام اللجان وتحديد علامات للوقوف عليها مع مراعاة المسافات البينية منعا للتجمعات، مؤكدا أن غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام في حالة انعقاد دائم وتواصل بشكل مستمر مع غرف العمليات الفرعية، لتذليل أي عقبات أو مشكلات خلال يومي الانتخابات.

فيما أكد رمضان عبدالحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، جاهزية المدارس التي بها لجان انتخابات والبالغ عددها ٧٩١ مدرسة، لاستقبال المواطنين ممن لهم حق التصويت في الانتخابات، مؤكدا أنه تم تشكيل لجان متابعة للمرور علي كافة المقار الانتخابية للتأكد من جاهزيتها علي مستوي 20 إدارة تعليمية تحت إشراف مديري عموم الإدارات التعليمية، كما تم التأكد من جاهزية اللجان بكواشف حرارية وأدوات تعقيم، وتفعيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية وبالتنسيق مع الوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ.