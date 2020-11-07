شكرا لقرائتكم خبر عن مع انطلاق انتخابات المرحلة الثانية .. تعرف على موقف مرتضى منصور والمنافسين له والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت صباح اليوم، انتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، ويترقب آلاف المتابعين، المعركة الساخنة في مركز ميت غمر والتى يتنافس فيها 36 مرشحا، من بينهم مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك.

وتضم قائمة المرشحين في الدائرة كلا من أسامة راضي، وأحمد الألفي عن حزب مستقبل وطن، أحمد أبوزيد، مستقل، وناجي سيد الأهل، مستقل، وأميمة السعيد عبدالغني همام حجازي، مستقل، وعبدالفتاح عبدالحي محمد مصطفى، عن حزب المؤتمر، وبدوي عبداللطيف هلال بدوي، عن حزب الوفد الجديد، ويوسف محمد يوسف على مناح، مستقل، وحنان محمد على مرسي عبده، مستقل، ومحمد الهادي إبراهيم أحمد عقل، مستقل، ومحمود نصر نصر عامر، مستقل، ورضا محمود نصر إبراهيم، مستقل، وأحمد مجدي محمد عبدالرحيم عبدالهادي، عن حزب المصريين، وأحمد سمير عيسى إسماعيل الحنفي، مستقل، ومحمد موسى محمد موسى زارع، مستقل ،والسيد محمد محمدعبدالحميد حبو، مستقل، وعمرو حاتم متولي الهواري، مستقل، وراغدة عبداللطيف حافظ الشربيني، مستقل، ومحمود أحمد العزب سيد أحمد، مستقل، ومصطفى محمد عزت حامد الشعار، مستقل، وطارق عبدالحافظ أبوالنجا درويش، مستقل، وأسعد موسى عتريس الجزار، مستقل، ومحمد منصور محمد منصور، مستقل، وأيمن الغندور نصر الشاعر، مستقل، وأسامة محمد الحسيني أبوالعنين حسن، مستقل، وأحمد عادل محمد محمد علام، مستقل، وأمير عبدالبديع عبداللطيف بدوي التلال، مستقل، وعماد إبراهيم فوزي الدسوقي الغلبان، مستقل، وإبراهيم على إبراهيم الشناوي، مستقل، وأمين عبدالحميد على القرموطي، مستقل، وحاتم محمد أحمد محمد الفرارجي، مستقل، وهاني أبوالمجد السيد محمد أبوالمجد، عن حزب حماة الوطن، ونادر إبراهيم محمد عليوه، مستقل، وهلال نصر الدين السعيد السيد، مستقل، ومرتضى أحمد محمد منصور، مستقل.