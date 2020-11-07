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شكرا لقرائتكم خبر عن «زحام» في الساعات الأولى لقرى مرشحي القليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شهدت قرى المرشحين في دوائر محافظة القليوبية، اليوم السبت، إقبالًا من الناخبين للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول لانتخابات مجلس النواب.
ويتنافس في الدوائر الـ6 بالفليوبية 223 مرشحًًا على 16 مقعدا للفردي وقائمتين على 14 مقعدا بقطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا وهما: الوطنية من أجل مصر وتحالف المستقلين ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في القليوبية 3.7 مليون ناخب يدلون بأصواتهم في 478 مركزا انتخابيا، يضم 1047 لجنة فرعية بأنحاء المحافظة كافة موزعة على 11 مركزا ومدينة.
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