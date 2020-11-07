- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة بني سويف»: مستشفى الصدر مستعدة لاستقبال مرضى كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، إن مستشفى الصدر ببنى سويف يتم رفع كفائتها وخاصة إنها من المستشفيات التي استقبلت مرضى كورونا.
وأضاف أن اهتمام المديرية ينصب على رفع كفاءة المستشفيات من أجل تقديم خدمه صحية جيدة للمواطنين.
وأوضح أن مستشفى «صدر بني سويف» شهدت تطوير في المرحلة الأولى شمل تطوير الرعايا المركزة المتوسطة بالمستشفى بزيادة عدد ١٣ سرير بدلا من ٦ آسرة وكذلك إنشاء رعاية مركزه بسعة ١٠ آسرة، كما تم المرور على كافه أقسام المستشفى.
-
الوضع في مصر
-
اصابات
108,530
-
تعافي
100,006
-
وفيات
6,329
كانت هذه تفاصيل خبر وكيل «صحة بني سويف»: مستشفى الصدر مستعدة لاستقبال مرضى كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.