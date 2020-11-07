شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «صحة بني سويف»: مستشفى الصدر مستعدة لاستقبال مرضى كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد يوسف، وكيل وزارة الصحة ببنى سويف، إن مستشفى الصدر ببنى سويف يتم رفع كفائتها وخاصة إنها من المستشفيات التي استقبلت مرضى كورونا.

وأضاف أن اهتمام المديرية ينصب على رفع كفاءة المستشفيات من أجل تقديم خدمه صحية جيدة للمواطنين.

وأوضح أن مستشفى «صدر بني سويف» شهدت تطوير في المرحلة الأولى شمل تطوير الرعايا المركزة المتوسطة بالمستشفى بزيادة عدد ١٣ سرير بدلا من ٦ آسرة وكذلك إنشاء رعاية مركزه بسعة ١٠ آسرة، كما تم المرور على كافه أقسام المستشفى.