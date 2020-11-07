شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: تلقينا أكثر 110 آلاف طلب تصالح بمخالفات البناء ونعمل في العطلات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد هاني غُنيم، محافظ بني سويف، أن العدد الإجمالي لطلبات التصالح المقدمة في بعض مخالفات البناء قد بلغ 110 ألف و845 طلبًا، وذلك بعد أن تقدًم 845 مواطنا بطلبات تصالح، ووجًه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ومسؤولي المراكز التكنولوجية بالمراكز والمدن باستلام كافة طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كافة الإجراءات الصادرة لحين البتَ في الطلبات وفقًا للقانون.

كما أشار محافظ بني سويف إلى استمرار العمل في المراكز التكنولوجية التي تعمل طوال أيام الأسبوع، بما فيها أيام العطلات، لتلقي طلبات المواطنين، خاصة بعد قرار رئاسة مجلس الوزراء بمد فترة قبول تلقى الطلبات شهرا إضافياً حتى نهاية الشهر الجاري

وقال الدكتور محمد هاني غنيم إنه تلقى 3 تقارير من رؤساء مدن الواسطى واهناسيا وبنى سويف، عن أعمال الكهرباء وحملات رفع القمامة والمخلفات الصلبة وتمهيد وإنارة الطرق.