شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس سفاجا تكرم المشاركين في مبادرة مجابهة الأزمات وخطة السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرمت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، عدد من رجال الاعمال والمقاولين المشاركين في استعدادات المدينة وخطتها في مجابة مخاطر الامطار والسيول بمعداتهم.

ونقلت«المغربي» لهم الشكر، تقديرا لما قاموا به وقدموه من مساعدات ومشاركة مجتمعية ومساندة الدولة للتصدي للمخاطر التي تتعرض لها المدينة.

وأكدت «رئيس المدينة» أن الدولة تحتاج إلى مساندة رجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدنى في الوقوف بجانبها في مثل هذه الأزمات.

وأشارت «المغربي» إلى إن تضافر الجهود مع الوحدة المحلية والمرور ورجال الشرطة، يسمح بنشر التمركزات في الميادين والشوارع وعلى الطرق السريعة لمواجهة أي أزمة جنبا إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية والمحليات والقوات المسلحة في عمليات إزالة آثار الأمطار من الشوارع.