شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة تدلى بصوتها فى انتخابات النواب بكلية الفنون الجميلة بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بصوتها صباح اليوم في انتخابات مجلس النواب بمقر كلية الفنون الجميلة بالزمالك.

وقالت الوزيرة في تصريحات لوسائل الإعلام، إن استحقاق انتخابات مجلس النواب يمثل خطوة هامة نحو استكمال خطط التنمية الشاملة والمستدامة لبناء مصر الحديثة ذات الدور السياسي والاقتصادي الفاعل، ليس فقط في محيطها الإقليمي ولكن على المستوى الدولي أيضاً.

وأشارت إلى أن الشعب المصري أثبت للعالم أجمع قدرة فائقة على تقرير مصيره ومواجهة كافة التحديات للوصول الى بناء دولته الديمقراطية الحديثة تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والذي يؤكد دوماً على ثقته في وعي المواطن المصري ومشاركته في رسم مستقبل هذه الامة العظيمة.

ولفتت جامع إلى أن مجلس النواب الجديد سيثري المشهد السياسي والحياة النيابية بدوره الفاعل والرئيسي في إصدار التشريعات المنظمة والمحفزة لكافة القطاعات وعلى رأسها القطاع الاقتصادي، وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على تنفيذ خطة الدولة المصرية نحو استكمال برامج الاصلاح الاقتصادي ومن ثم توفير حياة كريمة ترضي طموحات الشعب المصري.

ودعت وزيرة التجارة والصناعة جموع الشعب المصري بضرورة المشاركة الايجابية في هذا الاستحقاق الانتخابي الهام، باعتباره واجبا وطنيا وحقا دستوريا لكل مواطن، وذلك للمساهمة في استكمال مشوار البناء والتنمية والعبور بالوطن نحو مرحلة جديدة من النمو والازدهار.

ويصوت الناخبون فى القاهرة لاختيار 62 نائبا، منهم 31 "قائمة" و31 "فردى" من بين 433 مرشحا "فرديا" بـ 19 دائرة، وتتوزع المقاعد الفردية، بواقع مقعد لدائرة الساحل ومقعد لدائرة روض الفرج وشبرا وبولاق أبو العلا، مقعدًان لـدائرة الزاوية الحمراء والشرابية، مقعد لـدائرة الزيتون والأميرية، مقعد لـ"حدائق القبة" و3 مقاعد لدائرة مدينة نصر ومصر الجديدة، مقعدان لدائرة "التجمع الخامس" التى تضم "النزهة – الشروق – بدر – التجمع الأول – التجمع الخامس – القطامية"، مقعدان لدائرة السلام، ومقعدان لـ"عين شمس" ومقعدان لـ"المطرية" ومقعدان لـ"المرج"، مقعد لدائرة الجمالية التى تضم "منشأة ناصر – الجمالية – باب الشعرية – الموسكي"، مقعد لدائرة عابدين التى تضم "الوايلى – الظاهر – الأزبكية – عابدين – قصر النيل"، مقعد لدائرة السيدة زينب والدرب الأحمر، ومقعد لدائرة الخليفة والمقطم ومقعد لـ"مصر القديمة"، 3 مقاعد لدائرة البساتين ودار السلام، ومقعد لـ"المعادي"، و3 مقاعد لدائرة حلوان التى تضم "المعصرة - حلوان - 15 مايو - التبين".

وتجرى انتخابات الجولة الأولى، من المرحلة الثانية بالداخل يومى 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه، 14 نوفمبر 2020، بـ 13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وفى الـ 13 محافظة، يصوت الناخبون فى 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ "أساسيا واحتياطيا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحا أساسيا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2085 مرشحا "فردى".

فى النظام الفردى يختار الناخبون 31 نائبًا من 19 دائرة بالقاهرة، و16 نائبًا من 6 دوائر بالقليوبية، و21 نائبًا من 8 دوائر بالشرقية، و21 نائبًا من 10 دوائر بالدقهلية، و10 نواب من 4 دوائر بكفر الشيخ، و14 نائبًا من 7 دوائر بالغربية، 11 نائبًا من 6 دوائر بالمنوفية، و5 نواب من 3 دوائر بالإسماعيلية، و4 نواب من دائرتان بدمياط، ونائبًان من دائرة واحدة بالسويس، ونائبًان من دائرتين ببورسعيد، ونائبًان من دائرتين بشمال سيناء، ونائبًان من دائرتين بجنوب سيناء.

وفى نظام القوائم، يحتار الناخبون 142 نائبا من أصل 284 مرشحا بقائمتى "الوطنية من أجل مصر"، و"أبناء مصر"، بواقع:

• 100 مقعد بالدائرة الأولى، "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ"

• 42 مقعدًا بالدائرة الثالثة، "قطاع شرق الدلتا" ومقرها مدير أمن الشرقية، وتضم محافظات "الشرقية" ودمياط، بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

ويتكون مجلس النواب من 284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "الفردى" بإجمالى 568 نائبًا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبًا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.