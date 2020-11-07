شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع جهود مواجهة نوبات تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى والدلتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة نوبات تلوث الهواء الحاد بالقاهرة الكبرى والدلتا، خلال الفترة من 1 سبتمبر حتى 21 أكتوبر الماضي، وذلك في تقرير تلقاه من الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة.

وأوضحت الوزيرة، خلال التقرير، أنه تم زيادة الكمية المستهدفة لتجميع قش الأرز إلى 517 ألف طن حتى 21 أكتوبر الماضي، بدلاً من 350 ألف طن العام السابق، حيث تم رصد تجميع 500.947 طن، بنسبة 97% من المستهدف بمواقع التجميع، وتم فتح 691 موقعا لتجميع قش الأرز على مستوى الدلتا، بالإضافة إلى ما تم رصده من تجميعات الأهالي وبلغ نحو 1.6 مليون طن تقريباً.

وفيما يتعلق بجهود فحص ورصد عوادم المركبات للحد من هذه الظاهرة السيئة، أكدت وزيرة البيئة أنه تم فحص 16170 سيارة وأتوبيس نقل عام، مشيرة إلى أنه تم إبلاغ مديري الجراجات بعدم خروج الأتوبيسات المخالفة إلا بعد إصلاحها.

وأوضحت الوزيرة، أنه تمت زيادة محاور التفتيش للسيطرة على نقاط الحرق والتفتيش على المناطق الصناعية والصناعات الصغيرة، حيث تم التفتيش على عدد 5383 منشأة وكانت نسبة المخالفة 6%، لافتة إلى أنه تم استخدام أكثر من وسيلة اتصال لتلقي شكاوى المواطنين والاستجابة السريعة للشكاوى الواردة، حيث تم استلام 210 شكاوى، وتم الاستجابة لجميع الشكاوى الواردة.

وأضافت الوزيرة، أنه تم تفعيل 95 محوراً تابعا لوزارة البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة الحرق المكشوف من المخلفات الزراعية والصلبة، بالإضافة إلى المحاور التابعة لوزارة الزراعة والمحليات.

وفي مجال التوعية، أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أنه تم زيادة عدد ندوات التوعية البيئية واللقاءات الجماهيرية المباشرة، حيث بلغت 11093 ندوة خلال العام الجاري، مقارنة بعدد 1638 العام الماضي، للتعريف بالأضرار الناتجة عن حرق المخلفات الزراعية وكيفية الاستفادة من قش الأرز، وجهود الوزارة في التعامل مع المخلفات الزراعية .

وأضافت الوزيرة، أنه يتم السيطرة على المقالب العشوائية ومناطق تجميع القمامة حيث إنها من المصادر المسببة لتلوث الهواء في محطيها، ويجري استخدام صور الأقمار الصناعية لمراقبة مواقع حرق المخلفات.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة ، أن نتائج محطات جودة الهواء التابعة لوزارة البيئة، التي تقوم برصد ومتابعة مستويات تلوث الهواء على مدار الساعة، كشفت أن المستوى العام لجودة الهواء على أغلب المناطق بالقاهرة الكبرى والدلتا، على مدار الفترة كان في مستوى جيد، طبقاً لمؤشر جودة الهواء.