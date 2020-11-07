شكرا لقرائتكم خبر عن طوابير الناخبين أمام اللجان للتصويت فى انتخابات النواب بشبين القناطر..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت لجنة مدرسة الشهيد محمد صلاح الإعدادية بشبين القناطر، في محافظة القليوبية، إقبالًا كثيفاً من الناخبين سيدات ورجال، للإدلاء بأصواتهم فى الساعات الأولى من فتح باب التصويت بلجان انتخابات مجلس النواب فى مرحلتها الثانية، على مدارس لجان الدائرة حرصًا منهم على المشاركة الوطنية.

كما حرصت مجموعة كبيرة من اللجان الانتخابية في دائرة شبين القناطر على توفير الكمامات وزجاجات الكحول والقفازات ليستخدمها الناخبين، كنوع من الإجراءات الاحترازية حرصا على عدم انتشار فيروس كورونا، حيث تشهد بعض اللجان حضورا مكثفا من قبل الناخبين.

فتحت 1047 لجنة فرعية في 478 مركزا انتخابيا بكافة أنحاء محافظة القليوبية موزعة على 11 مركزا ومدينة وحي، أبوابها اليوم السبت، لاستقبال الناخبين الذين لهم حق التصويت في انتخابات مجلس النواب والمقيدين بجداول الناخبين بمحافظة القليوبية، والذين يبلغ عددهم 3 ملايين و278 ألفًا و78 ناخبًا.

وأعلنت محافظة القليوبية بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، الانتهاء من استعدادات اللجان الفرعية من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وأعمال التطهير والتعقيم لمواجهة الأمراض والأوبئة حفاظا على المواطنين الذين يدلون بأصواتهم والمشرفين على العملية الانتخابية.

كما تم التأكد من توفير كل الإمكانيات والتجهيزات اللازمة للخروج بالعملية الانتخابية بشكل حضاري ولائق، واتخاذ كافة التدابير والتجهيزات اللازمة لتيسير إجراءات استقبال الناخبين والإدلاء بأصواتهم بكل سهولة ويسر، وأماكن الانتظار المعدة لاستقبال الناخبين أمام مقار اللجان الانتخابية، وتخصيص مقاعد لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وفى القليوبية، يصوت الناخبون لاختيار 30 نائبا، منهم 14 "قائمة"، و16 "فردى"، من بين 223 مرشحا "فرديا" بـ 6 دوائر تضم 1047 لجنة فرعية، يشرف عليها 478 مركزا انتخابيا.

وتجرى انتخابات الجولة الأولى، من المرحلة الثانية بالداخل، يومى 7 و8 نوفمبر، لتعلن النتيجة فى موعد أقصاه 14 نوفمبر 2020 بـ 13 محافظة، هى القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء.

وفى الـ 13 محافظة، يصوت الناخبون فى 9468 لجنة فرعية، موزعة بين 72 دائرة انتخابية، يشرف عليها 12 ألف قاضٍ "أساسيا واحتياطيا"، لاختيار 142 نائبا من بين 284 مرشحا أساسيا "قائمة"، و141 نائبًا من بين 2085 مرشحا "فردى".

فى النظام الفردى، يختار الناخبون 31 نائبًا من 19 دائرة بالقاهرة، و16 نائبًا من 6 دوائر بالقليوبية، و21 نائبًا من 8 دوائر بالشرقية، و21 نائبًا من 10 دوائر بالدقهلية، و10 نواب من 4 دوائر بكفر الشيخ، و14 نائبًا من 7 دوائر بالغربية، 11 نائبًا من 6 دوائر بالمنوفية، و5 نواب من 3 دوائر بالإسماعيلية، و4 نواب من دائرتان بدمياط، ونائبًان من دائرة واحدة بالسويس، ونائبان من دائرتين ببورسعيد، ونائبان من دائرتين بشمال سيناء، ونائبًان من دائرتين بجنوب سيناء.

وفى نظام القوائم، يحتار الناخبون 142 نائبا من أصل 284 مرشحا بقائمتى "الوطنية من أجل مصر"، و"أبناء مصر" بواقع:

• 100 مقعد بالدائرة الأولى، "قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا" ومقرها مديرية أمن القاهرة، وتضم محافظات "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ".

• 42 مقعدًا بالدائرة الثالثة، "قطاع شرق الدلتا" ومقرها مدير أمن الشرقية، وتضم محافظات "الشرقية" ودمياط، بورسعيد، والإسماعيلية، والسويس، وشمال سيناء، وجنوب سيناء".

ويتكون مجلس النواب من 284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "القوائم المغلقة المطلقة"، و284 نائبًا يتم اختيارهم بنظام "الفردى" بإجمالى 568 نائبًا منتخبا، بينهم 142 امرأة وفقا لنسبة الـ 25% المخصصة لها، فيما يعين رئيس الجمهورية 28 نائبًا بينهم 7 نساء وفق نسبة الـ 5 % المقررة له قانونا ليصبح إجمالى عدد أعضاء مجلس النواب 596 عضوا.