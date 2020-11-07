شكرا لقرائتكم خبر عن ماكينة لفحص قضبان السكة الحديد آليا لتقليل حوادث خروج القطارات عن المسار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم ”الخليج 365” في 11 معلومة كل ما تريد معرفته عن ماكينة فحص خطوط السكة الحديد آليا التي تعاقد عليها هيئة السكة الحديد لزيادة عوامل الأمان في تشغيل القطارات ومتوقع وصولها قبل نهاية الشهر الجارى.

1ـ هذه الماكينة تعاقدت هيئة السكة الحديد في أغسطس 2018 مع إحدى الشركات النمساوية لتصنيعها لصالحها.

2- من أحدث طرازات الماكينات المتخصصة في قياس الحالة الهندسية للسكك الحديدية.

3ـ تدخل سكك حديد مصر لأول مرة في تاريخها.

4- تستخدم تقنية الموجات فوق الصوتية في القيام بأعمال فحص جميع مكونات المنظومة.

5- تقوم بفحص السكة والقضبان آليا.

6- تجري جميع القياسات للسكك والتفريعات.

7- تقوم بتحليل جميع البيانات الناتجة عن هذا الفحص.

8- تقوم بتحديد العيوب لإصلاحها ومعالجتها قبل مسير القطارات .

9- تقوم بتحديد التجديدات المطلوبة على أسس علمية صحيحة.

9- تقوم بضمان تحقيق متطلبات السلامة على الخطوط قبل مسير القطارات

11ـ ستساعد في تقليل حوادث سقوط القطارات من على شريط السكة الحديد وخروجها من على مسارها.