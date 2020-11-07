إقبال متوسط في الساعة الأولى للتصويت بشبرا.. وإجراءات احترازية مشددة للناخبين

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

شهدت الساعة الأولى لبدء عملية التصويت إقبالا متوسطا أمام اللجان الانتخابية بمدرسة شبرا الثانوية بنين والتوفيقية بشبرا، وسط حرص قوات الأمن على تسهيل دخول الناخبين للإدلاء بأصواتهم مع الالتزام بارتداء الكمامة، في إطار الحرص على منع تفشي فيروس كورونا.

وتشتد المنافسة في دائرة روض الفرج وشبرا وبولاق على مقعد واحد، يتنافس عليه 10 مرشحين، بعدما كان لشبرا وروض الفرج مقعدان في الانتخابات الماضية، وكان لبولاق مقعد آخر، وسط غياب نواب الدائرة هذه الانتخابات، ما يفتح الباب أمام دخول نائب جديد عن الدائرة لمجلس النواب.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية يومي السبت والأحد في محافظات "القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء"، وفي حالة الإعادة تجرى أيام 5 و6 و7 ديسمبر المقبل في الخارج، ويومي 7 و8 من الشهر نفسه في الداخل.

وتأتي عملية الاقتراع وسط إجراءات مشددة من جانب الدولة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" خلال عملية التصويت، وعلى رأسها تعقيم وتطهير مقار اللجان من الداخل ومحيطها الخارجي والحرص على التباعد الاجتماعي بين الناخبين والالتزام بارتداء الكمامات الواقية.