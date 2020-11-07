انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - انطلق الماراثون الانتخابي في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، للمصريين في الداخل، صباح اليوم السبت ولمدة يومين.
وانطلق التصويت بالداخل اليوم السبت الوافق 7 نوفمبر الجاري وغدًا الموافق 8 نوفمبر، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر للمصريين في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر للمصريين في الداخل.
وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في 13 محافظة وهي (القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفرالشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء).
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