انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - انطلق الماراثون الانتخابي في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2020، للمصريين في الداخل، صباح اليوم السبت ولمدة يومين.

وانطلق التصويت بالداخل اليوم السبت الوافق 7 نوفمبر الجاري وغدًا الموافق 8 نوفمبر، وفي حالة الإعادة لهذه المرحلة تجرى الانتخابات أيام 5 و6 و7 ديسمبر للمصريين في الخارج، ويومي 7 و8 ديسمبر للمصريين في الداخل.

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية في 13 محافظة وهي (القاهرة، القليوبية، المنوفية، الدقهلية، الغربية، كفرالشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، جنوب سيناء).