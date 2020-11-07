شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق انتخابات مجلس النواب بشمال سيناء وسط إجراءات احترازية مشددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت انتخابات مجلس النواب بشمال سيناء والتي تستمر على مدار يومين، وسط إجراءات احترازية مشددة، حيث فتحت اللجان أبوابها أمام الناخبين في الموعد المحدد، وسط إشراف قضائي كامل.

ويشهد محيط لجان الانتخابات إجراءات أمنية مشددة من قبل قوات الأمن، وذلك لتأمين سير العملية الانتخابية والناخبين، فيما قامت إدارة مرور شمال سيناء بإغلاق الشوارع المؤدية إلى اللجان الانتخابية وتحويل مسار السيارات إلى طرق بديلة لمنع التكدس المروري.

وتم نقل القضاة والمستشارين من مقار إقامتهم إلى لجان الانتخابات وسط حراسة أمنية مشددة من قبل قوات الأمن قبل فتح اللجان.

وتضم شمال سيناء لجنة عامة واحدة على مستوى مراكز وأقسام المحافظة و30 مركزا انتخابيًا، تضم عدد 83 لجنة فرعية مقيدًا بها 273 ألفًا و178 صوتًا انتخابيًا.

كما تضم محافظة شمال سيناء دائرتين مخصص لهما مقعدين فردي و5 مقاعد قائمة، يتنافس عليهم 41 مرشحًا «31 مرشحًا على المقعدين الفردي و10 مرشحين على المقاعد المخصصة للقائمة.