شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب اللجان للتصويت فى انتخابات مجلس النواب بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت اللجان الإنتخابية والبالغ عددها ١٥٩٧ لجنة فرعية بمختلف قري ومدن محافظة الشرقية، فتح أبوابها في التاسعة من صباح اليوم لإستقبال المواطنين ممن لهم حق التصويت والبالغ عددهم 4 ملايين و427 الف و375 ناخب وناخبة، وذلك للإدلاء بأصواتهم في اليوم الأول لإنتخابات مجلس النواب، بدوائر المحافظة الثمانية بنظاميها الفردي والقوائم، وسط إجراءات أمنية ووقائية مٌشددة .



ومن جانبه أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية داخل اللجان الإنتخابية، والتأكد من توافر كافة الإحتياجات الإدارية داخل المقار الإنتخابية، فضلا عن تجهيز أماكن انتظار الناخبين أمام اللجان وتحديد علامات للوقوف عليها مع مراعاة المسافات البينية منعا للتجمعات، مؤكدا أن غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام في حالة انعقاد دائم وتواصل بشكل مستمر مع غرف العمليات الفرعية، لتذليل أي عقبات أو مشكلات خلال يومي الإنتخابات.

كما أكد المحافظ على أهمية مشاركة المواطنين في انتخابات مجلس النواب، لإستكمال مسيرة التنمية والبناء والحفاظ على مكتسبات ما تحقق من إنجازات خلال الفترة السابقة، لجني ثمار المشروعات القومية الجاري تنفيذها في القطاعات الخدمية والتنموية، وتحقيق حياة أفضل للمواطنين، مشدداً على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمد يد العون إلى الأجهزة الأمنية، والهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات تيسيراً على المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وإنجاح الانتخابات وإتمامها على أكمل وجه لتخرج بصورة مشرفة تليق بمكانة مصر أمام دول العالم، مؤكدا أن هناك تنسيق وتعاون تام بين غرفة العمليات بالديوان العام بالمحافظة وبين غرف العمليات الفرعية بكل مديرية ومجلس ومدينة، لرصد أي قصور في الخدمات أو أحداث طارئة خلال يومي الإنتخابات، لسرعة توفير البدائل والحلول والاستعداد المناسب للتعامل مع جميع السيناريوهات المحتملة، بهدف التيسير على المواطنين وظهور الإنتخابات بالصورة اللائقة، والتي تمثل وعي وثقافة الشعب المصري العظيم، مع التأكيد على تنفيذ الإجراءات الإحترازية والوقائية لجميع المشاركين في العملية الإنتخابية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين

فيما أكد أكد رمضان عبدالحميد وكيل أول وزارة التربية والتعليم، جاهزية المدارس التي بها لجان انتخابات والبالغ عددها ٧٩١ مدرسة، لإستقبال المواطنين ممن لهم حق التصويت في الإنتخابات، مؤكدا انه تم تشكيل لجان متابعة للمرور على كافة المقارات الانتخابية للتأكد من جاهزيتها على مستوي 20 إدارة تعليمية تحت إشراف مديري عموم الادارات التعليمية، كما تم التأكد من جاهزية اللجان بكواشف حرارية وأدوات تعقيم، وتفعيل غرفة عمليات بكل إدارة تعليمية بالتنسيق مع الوحدات المحلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالمديرية للوقوف على الحالة العامة للجان والتعامل الفورى مع حالات الطوارئ