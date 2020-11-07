شكرا لقرائتكم خبر عن آخر أخبار الانتخابات الأمريكية 2020 بالأرقام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتقدم معدل فرز الأصوات في الانتخابات الأمريكية 2020 في الولايات الأمريكية المتأرجحة وهى جورجيا ونيفادا وبنسلفانيا ونورث كارولاينا وألاسكا، وأيضًا ولاية أريزونا التى تعتبرها بعض مؤشرات متابعة الانتخابات تم حسمها والبعض يعتبرها مازالت غير محسومة، ووفقًا لمؤشر AP حصل المرشح الديمقراطى جو بايدن على 264 صوتًا ضمنها أصوات أريزونا بينما حصل المرشح الجمهورى دونالد ترامب على 214 صوتًا، ويحتاج الفائز بمقعد الرئيس إلى 270 صوتًا.

وتبلغ نسب الفرز المعلنة فى تلك الولايات المتأرجحة كما يلى:

ولاية أريزونا (11 صوتًا بالمجمع الانتخابى) نسبة الفرز 90%: بايدن 49.7% × ترامب 48.8%. (ملحوظة: ولاية أريزونا تختلف مؤشرات متابعة الانتخابات فى اعتبارها محسومة مثل مؤشرى AP و Fox news وبينما يعتبرها مؤشر CNN غير محسومة).

ولاية جورجيا (16 صوتًا بالمجمع الانتخابى) نسبة الفرز 99%: بايدن 49.4% × ترامب 49.3%.

ولاية بنسلفانيا (20 صوتًا بالمجمع الانتخابى) نسبة الفرز 99%: بايدن 49.6% × ترامب 49.2%.

ولاية نيفادا (6 أصوات بالمجمع الانتخابى) نسبة الفرز 87%: بايدن 49.8% × ترامب 48.00%.

ولاية نورث كارولاينا (15 صوتًا بالمجمع الانتخابى) نسبة الفرز 99%: ترامب 50.1% × بايدن 48.7%.

ولاية ألاسكا (3 أصوات بالمجمع الانتخابى) نسبة الفرز 50%: ترامب 62.1% × بايدن 33.5%.

وتعتبر أصوات ولاية ألاسكا غير مؤثرة بمفردها فى تحديد مسار الانتخابات وفوز أيًا من المرشحين.

وبعد تقدم المرشح الديمقراطى جو بايدن فى بنسلفانيا توقع فوزه بالرئاسة على منافسه الجمهورى ترامب، وطالب الشعب الأمريكى فى خطاب تلفزيونى بالصبر والهدوء حتى يتم الانتهاء من فرز الأصوات.

وكانت عدة ولايات انقلبت نتائج التصويت فيها لصالح بايدن منها بنسلفانيا وجورجيا وأريزونا بعد البدء فى فرز الأصوات المرسلة بالبريد، والذى كان بايدن حفز انصاره على التصويت بالبريد بينما لم يشجع ترامب أنصاره على ذلك.

ويحتاج بايدن إلى أصوات ولاية واحدة من ولايات جورجيا أو نيفادا أو بنسلفانيا التى يتقدم فيهما بالإضافة إلى أصوات أريزونا لإعلان فوزه وحصوله على 270 صوتًا فى المجمع الانتخابى أو أكثر.