شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. إقبال كبير من الناخبين أمام لجان الانتخابات بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار شهدت مقار لجان انتخابات مجلس النواب بالقليوبية اليوم السبت إقبال شديد من الناخبين في أول أيام الانتخابات البرلمانية لمحافظات المرحلة الثانية. ويتنافس في الدوائر الـ6 بالفليوبية 223 مرشحا على 16 مقعدا للفردي وقائمتين على 14 مقعدا بقطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا وهما: الوطنية من أجل مصر وتحالف المستقلين ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في القليوبية 3.7 مليون ناخب يدلون بأصواتهم في 478 مركزا انتخابيا، يضم 1047 لجنة فرعية بأنحاء المحافظة كافة موزعة على 11 مركزا ومدينة. إقبال كبير من الناخبين أمام لجان الانتخابات إقبال كبير من الناخبين أمام لجان الانتخابات الوضع في مصر

اصابات 108,530

تعافي 100,006

وفيات 6,329

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