شكرا لقرائتكم خبر عن الاثنين.. إسعاد يونس تحتفل بمرور 27 عاما علي عرض مسلسل ذئاب الجبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تحتفل إسعاد يونس في برنامج صاحبة السعادة، بمرور 27 عاما علي عرض مسلسل ذئاب الجبل، وذلك يوم الإثنين المقبل ، الساعة 11 مساء على dmc.

وتستضيف خلال الحلقة المخرج مجدي أبو عميرة والفنان احمد عبد العزيز والفنانة سماح أنور والفنان صلاح عبد الله وميرنا وليد، ويتحدث أبطال المسلسل عن كواليس تصوير المسلسل ، وأهم المواقف الكوميدية والصعبة أثناء تصوير المسلسل.