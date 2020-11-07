شكرا لقرائتكم خبر عن فتح لجان انتخابات مجلس النواب بالقليوبية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فتحت لجان انتخابات مجلس النواب بالقليوبية أبوابها للناخبين فيالقليوبية ضمن محافظات المرحلة الثانية في مواعيدها حيث توافد في الدقائق الاولي لفتح اللجان العشرات من الناخبين للإدلاء بأصواتهم.

وتجرى الانتخابات بالقليوبية في 1047 لجنة فرعية في 478 مركزا انتخابيا بكافة أنحاء المحافظة موزعة على 11 مركزا ومدينة وحي ويبلغ عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات 3 ملايين و278 ألفًا و78 ناخبًا وسط تطبيق الإجراءات الإحترازية والأمنية.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية أنه تم اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا خلال سير العملية الانتخابية كما تم توفير المطهرات والكمامات للناخبين والقائمين على العملية الانتخابية لضمان نجاح العرس الديمقراطى بنطاق مراكز ومدن وقرى المحافظة لاظهار المحافظة بالمظهر الحضارى اللائق بها.

فتح اللجان بالقليوبية

فتح اللجان بالقليوبية

فتح اللجان بالقليوبية

فتح اللجان بالقليوبية