شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء حملة ترقيم وتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية و«الوادى المتصدع» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة صباح جارح، مدير عام الوقاية بمديرية الطب البيطرى، في الاسكندرية، أن المديرية انتهت من تنفيذ حملات ميدانية للتحصين ضد أمراض الحمى القلاعية في المواشى، (أبقار وجاموس وأغنام)، وكذا ضد مرض حمى الوادى المتصدع المعروف بـ«النيموباك»، وذلك بعد انتهاء أعمال حصر المواشى على مستوى المناطق التابعة للوحدات البيطرية، البالغ عددها 20 وحدة على مستوى المحافظة .

وأوضحت «الدكتورة صباح»، – في تصريحات لـ«المصرى اليوم»–، أن الحملة بدأت في 19 سبتمبر الماضى، ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي، مشيرة إلى أنه صاحبها تنفيذ حملة أخرى لترقيم وتسجيل رؤوس الماشية والأغنام.

ولفتت إلى أن عملية الترقيم والتسجيل مستمرة منذ عام 2008، إلا أن الأعداد تتغير كل عام، مشيرة إلى الانتهاء من حصر المواشى (أبقار وجاموس)، إلا أنه من الصعب الحصول على حصر شامل للأغنام نظرا لكونها متحركة ورحال وراء المرعى من محافظة إلى محافظة، وبالتالى يصعب الاستقرار على حصر نهائي باعدادها .

وأوضحت أن تكلفة الترقيم والتسجيل 7 جنيهات لكل رأس ماشية (أبقار وجاموس)، و5،5 جنيه لكل رأس أغنام، مشيرة إلى أن الهدف من الترقيم هو حماية المربى والمواشي وتحديد بيانات كل ماشية والخاصة بالتحصين والرش والعلاج .