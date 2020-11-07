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شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس حي المنتزة: رفع وتصريف الأمطار بنفق 45 والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكدت المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزة أول أنها تتابع عمليات رفع وتصريف الامطار بنفق 45 سيدى بشر بناء على تعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية برفع حالة الاستعداد القصوي لجميع الاجهزة التنفيذية لما تمر به المحافظة من هطول امطار غزيرة وللعمل السريع على تصريف تجمعات الأمطار.
وتتابع رئيس الحي تجمعات الامطار بالانفاق حيث تم شفط جميع المياة المتراكمة بنفق 45 ونفق سيدي بشر بمتابعة حية لرئيس الحي وتستمر المتابعة على مدار اليوم من قبل جميع الجهات التنفيذية بحي المنتزة أول.
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