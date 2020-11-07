شكرا لقرائتكم خبر عن توافد القضاة علي لجان الدقهلية لتجهيزها لبدء انتخابات النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ القضاة والموظفون المساعدون، اليوم، التوافد على مقرات اللجان الإنتخابية بالدقهلية للاستعداد لإستقبال الناخبين في الساعة التاسعة صباحا لبدء التصويت لإنتخابات البرلمان

وبدأ القضاة بمساعدة الموظفين في تجهيز اللجان من الداخل، ووضع الصندوق في وسط اللجنة، وتجهيز ستارتين داخل كل لجنة، مع وضع الأقفال المسلسلة على الصناديق البلاستيكية المجهزة للتصويت وتسليم نسخة من أسماء الناخبين للجنة المساعدة لاستخراج الأسماء وتوقيع الناخبين الحاضرين أمام أسمائهم .

بينما نشرت مديرية أمن الدقهلية القوات التأمينية للجان من الخارج، استعدادا لتنظيم عملية دخول الناخبين والحفاظ على عملية التباعد الإجتماعي من الخارج .

يذكر أن محافظة الدقهلية يتنافس بها 351 مرشح في 10 دوائر انتخابية، للفوز بعدد 21 مقعداً فردياً، أما بالنسبة لانتخابات القائمة فتقع الدقهلية ضمن الدائرة الأولي ومخصص لها 17 مقعدا التي تتكون من 100 مقعد، ً موزعة على 6 محافظات، وهي محافظات «القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية، وكفر الشيخ»، ويتنافس عليهم قائمتين وهما «القائمة الوطنية في حب مصر» و«قائمة تحالف المستقلين».

ويبلغ من لهم الإدلاء بأصواتهم بالدقهلية، 4 مليون و352 ألف و87 ناخباً، وتضم المحافظة 699 مركزاً انتخابياً، و1426 لجنة فرعية،