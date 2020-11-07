«يا مصر مين يقدر عليكي» يشعل بها أحمد سعد مهرجان الموسيقى العربية بالإسكندرية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت دار الأوبرا المصريةمساء اليوم حفلا فنيا كبيرا للفنان أحمد سعد بمشاركة فرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى بقيادة المايسترو عبدالحميد عبدالغفار بمشاركة نجوم الفرقة في ليلة فنية ساحرة من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ ٢٩ والتى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة دكتور مجدى صابر في الفترة من ١الى ١٠ نوفمبر الجارى.. .

شارك بالفاصل الأول من الحفل بمجموعة من أغانى زمن الفن الجميل منها دارى العيون اداء الفنان وائل ابو الفتوح..يا عينى على الصبر اداء الفنان السيد وهب الله..ان كنت ناسى ادا ء الفنانة الاء ايوب..حبك نار اداء الفنان ايمن مصطفى.. أوقاتى بتحلو اداء الفنانة شروق شريف..يا خلى القلب اداء الفنان/محمد متولى..وبالفاصل الثانى من الحفل قدم عازف التشيلو الأول الفنان عماد عاشور المقطوعة الموسيقية( حب ايه) .

ثم قدم الفنان احمد سعد فاصلا غنائيا بباقة من اجمل اغانى التراث بالاضافة إلى مجموعة من اغانيه منها يا مصر مين يقدر عليكى..على حسب وداد..سألت نفسى..العشم..لأجل النبى..اهوه ده اللى صار..وقد استقبله جمهور الاسكندرية بالحفاوة والترحاب والتصفيق الحار.

وتستمر فعاليات المهرجان بحفل فنى غدا لنجوم الأوبرا مى فاروق..سومة ..امجد العطافى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمى.

"يا مصر مين يقدر عليكى" يشعل بها أحمد سعد مهرجان الموسيقى العربية فى الاسكندرية

"يا مصر مين يقدر عليكى" يشعل بها أحمد سعد مهرجان الموسيقى العربية فى الاسكندرية

"يا مصر مين يقدر عليكى" يشعل بها أحمد سعد مهرجان الموسيقى العربية فى الاسكندرية

"يا مصر مين يقدر عليكى" يشعل بها أحمد سعد مهرجان الموسيقى العربية فى الاسكندرية