شكرا لقرائتكم خبر عن قناة مدرستنا التعليمية.. مواعيد إعادة دروس المرحلة الإعدادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خصصت وزارة التربية والتعليم قناة مدرستنا التعليمية لتقديم البرامج التعليمية لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية والأول والثانى والثالث من المرحلة الاعدادية، خلال الأيام من الأحد وحتى الخميس أسبوعيًا، وتقوم القناة بإعادة عرض حلقات الأسبوع من تلك الدروس للمرحلتين خلال يومى الجمعة والسبت من كل أسبوع، ونعرض هنا جدول مواعيد إعادة دروس هذا الأسبوع للمرحلة الاعدادية خلال يومى السبت 7 نوفمبر 2020.

قناة مدرستنا التعليمية.. مواعيد إعادة البرامج التعليمية للمرحلة الإعدادية

مواعيد إعادة دروس البرامج التعلميمية لطلاب المرحلة الإعدادية:

مواعيد إعادة دروس الصف الأول الإعدادى يوم السبت 7 نوفمبر 2020.

قناة مدرستنا التعليمية.. مواعيد إعادة البرامج التعليمية للمرحلة الإعدادية

مواعيد إعادة دروس الصف الثانى الإعدادى يوم السبت 7 نوفمبر 2020.

قناة مدرستنا التعليمية.. مواعيد إعادة البرامج التعليمية للمرحلة الإعدادية

مواعيد إعادة دروس الصف الثالث الإعدادى يوم السبت 7 نوفمبر 2020.

قناة مدرستنا التعليمية.. مواعيد إعادة البرامج التعليمية للمرحلة الإعدادية

وبدأت قناة مدرستنا التعليمة بث برامجها التعليمية يوم 18 أكتوبر لطلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائى وطلاب المرحلة الاعدادية عبر القمر الصناعى نايل سات من خلال تردد 12303 // الاستقطاب أفقي // ومعدل الترميز 27500 // ومعامل تصحيح الخطأ 5/6.