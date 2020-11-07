شكرا لقرائتكم خبر عن المنوفية تستقبل 2 مليون و698 ألف و758 ناخبا في 926 لجنة بانتخابات النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تستقبل محافظة المنوفية اليوم 2 مليون و698 ألف و758 ناخبا داخل (926) لجنة فرعية و512 مقراً إنتخابياً و6 لجان عامة على مستوى المحافظة للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب التي ستعقد على مدار يومين.

حيث تبدا اللجان في استقبال الناخبين من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءا.

وأكد اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية بأنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة والتأكد من مدي جاهزية المقرات الإنتخابية من الناحية الأمنية وكذا توفير مصادر الإضاءة والمياه والتهوية وأماكن إنتظار لائقة لكبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة والسيدات بشكل يحقق الأمان واليسر للمواطنين في الإدلاء بأصواتهم، مع الإستمرار في تطهير ورش المقرات بصفة مستمرة والألتزام بالمسافات البينية للحد من إنتشار فيروس كورونا بين المواطنين أثناء المشاركة في الانتخابات.