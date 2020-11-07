شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الدور الثاني للفرقة الرابعة والمحاضرات أونلاين بـ«تجارة الإسكندرية» لسوء الطقس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت كلية التجارة في جامعة الاسكندرية، السبت، تأجيل امتحانات اليوم فقط إلى الخميس 12 نوفمبر في نفس المواعيد المحددة، لطلاب الفرقة الرابعة (الدور الثاني دور نوفمبر) لمرحلة البكالريوس، وذلك بناءً على قرار إدارة جامعة الاسكندرية، بتعطيل الدراسة اليوم السبت نظرا لسوء اﻻحوال الجويه.

وذكرت الكلية، أن القرار يسرى أيضاً على طلاب مرحلة الدراسات العليا، كما تقرر تحويل جميع محاضرات اليوم إلى محاضرات online، لجميع الفرق سواء محاضرات أو سكاشن، بما في ذلك طﻻب الفرقة اﻻولى انجليزى وانتظام.

كانت جامعة الإسكندرية، أعلنت مساء أمس تعطيل الدراسة اليوم السبت، بجميع كليات ومعاهد الجامعة، نظراً لسوء الأحوال الجوية المتوقعة على مدينة الإسكندرية وفقاً لتقارير الأرصاد الجوية، وحرصاً على سلامة الطلاب.

يأتى قرار تعطيل الدراسة استنادا إلى توصيات هيئة الارصاد الجوية بتوقع صعوبة الجو غدًا وسقوط أمطار غزيرة.