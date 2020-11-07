شكرا لقرائتكم خبر عن «تموين الإسكندرية» تفاجئ مخابز ومحال تجارية بـ6 إدارات وتحرر 207 محاضر بمخالفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال محمد سعدالله أحمد، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، أن المديرية بالتنسيق مع الاجهزة الرقابية المختصة، شنت حملات مفاجئة على المخابز البلدية ومستودعات بيع اسطوانات البوتاجاز والبدالين التموينيين والمحال التجارية، بهدف ضبط المنظومة التموينية والتأكد من الالتزام بالتعليمات وتشديد الرقابة على المخابز والانشطة التموينية المختلفة، للحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين وحرصا على المال العام بـ6 إدارات فرعية أسفرت عن تحرير 207 محضراً بمخالفات متنوعة.

في إدارة تموين وسط، أسفرت الحملة عن تحرير11 محضرا لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و8 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و4 محاضر لعدم الاعلان عن أسعار السلع الغذائية بالأسواق، و4 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، ومحضر أحوال تنفيذا لقرار النيابة بإعدام حرز، وسحب 8 عينات من القمح والدقيق والردة الناعمة من المطاحن للتحليل.

وفى إدارة تموين شرق، حررت الحملة 22 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 8 محاضر إنتاج خبز بلدى ناقص الوزن، و7 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و6 محاضر لعدم الاعلان عن الأسعار والسلع الغذائية والمنظفات بالأسواق، و3 محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة.

وفى إدارة تموين العامرية، حررت الحملة 13 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 9 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و12 محضر عدم حمل شهادات صحية، و15 محضر عدم اعلان الاسعار على السلع الغذائية بالأسواق، و6 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد.

وفى إدارة تموين العجمى، أسفرت الحملة عن تحرير 13 محضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 7 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و15 محضر عدم حمل شهادات صحية، و12 محضر عدم إعلان عن أسعار السلع الغذائية بالاسواق، ومحضر لمخبز سياحي بدون ترخيص، و3 محاضر بيع سجائر بسعر أزيد، محضر تبديد حرز.

وفى إدارة تموين برج العرب، حررت الحملة 4 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها محضرين إنتاج خبز ناقص الوزن، و8 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و6 محاضر لعدم الاعلان عن أسعار المواد الغذائية بالأسواق، و3 محاضر أحوال تنفيذا لقرارات النيابة، وسحب عينات من المطاحن ومصانع المكرونة للتحليل.

وفى إدارة غرب والجمرك، أسفرت الحملة عن تحرير 6 محاضر لمخابز بلدية مخالفة منها عدد 4 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، و4 محاضر عدم حمل شهادات صحية، و7 محاضر عدم الاعلان عن اسعار السلع الغذائية بالأسواق، ومحضرين بيع سجائر بسعر أزيد، و4 محاضر لمخابز سياحية بدون ترخيص، و4 محاضر سلع غذائية مجهولة المصدر.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات، وتولت النيابة التحقيقات.