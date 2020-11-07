الاحتفال بمرور 128 سنة على إنشاء المتحف اليوناني بالإسكندرية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينظم قطاع المتاحف في وزارة السياحة والآثار، بالتعاون مع المجلس الأعلى للآثار، احتفالية خاصة بمناسبة مرور 128 عام على إنشاء المتحف اليونانى الرومانى في الاسكندرية،(أكبر متحف في الوجه البحرى وأكبر متحف متخصص في الحضارة اليونانية الرومانية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط)، والمسجل أثر إسلامي بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 822 لسنة 1983.

وتتضمن الاحتفالية، كلمات من المشاركين في الاحتفالية بينهم الدكتورة ولاء مصطفى، مدير المتحف اليونانى الرومانى، والدكتورة شيرين كمال الدين عز الدين، مدير التوثيق والتسجيل الاثرى، وتلقي محاضرة بعنوان «المؤسسين الاوائل للمتحف»، والدكتورة سمير مدنى، وكيل المتحف للشئون الفنية، وتلقي محاضرة عن «جولة عامة عن أهمية المتحف اليونانى الرومانى»، والدكتورة ايمان زغلول، مستشار رئيس قطاع المتاحف لشئون المكتبات، وتلقي محاضرة بعنوان «مكتبة المتحف اليونانى الرومانى نشأتها وتطورها أهم مقتنياتها».

ويخضع المتحف اليونانى الرومانى لمشروع ترميم وتطوير بتكلفة 340 مليون جنيه، لافتتاحها رسمياً بنهاية الربع الثاني من العام المقبل 2021، حيث أنهت الشركة المنفذة لمشروع الترميم والتطوير، أكثر من 70% من جملة الأعمال بالمتحف اليوناني الروماني، إذ جرى الانتهاء من جميع أعمال المباني والخرسانات والتشطيبات للمبنى الإدارى للعاملين من دهانات وشبكات الكهربائية وإنذار الحريق وبياض المحارة للحوائط والاسقف وتركيب الارضيات البورسلين لجميع الأدوار اول وثاني وثالث، وكذا أعمال المبنى الرئيسي للمتحف، حيث تم الانتهاء من تركيب جميع اعمال الهيكل المعدني من مراشمه ودهان ودهان ضد الحريق بالدور الأرضي والأول بالكامل وصب الاسقف الميتال دك- وتوريد وتركيب الجمالون الحديد كما تم الانتهاء من أعمال الخرسانات بالكامل بالموقع واعمال مباني الدور الأرضي ومبانى الدور الأول للمكتبة وقاعات المحاضرات والجزء الخاص بمعمل الترميم والمخازن.

وتشمل الأعمال الجارية ترميم الحوائط الحجرية بقاعات الدور الأرضي بالمتحف ونظافة الحجر من المونة وعزل الحجر الأثري وتجاليد الحوائط الاثريه، ومباني طوب طفلي وبياض المحارة لحوائط القاعات واعمال ترميم الواجهات، كما جرى أعمال استكمال واستبدال الحجر واعمال الاساسات والدراوى الخرسانيه ونظافة الحجر الأثري وتركيب الكرانيش وترميم الاعمده والسقف ومبانى وطبانات، فضلاً عن اعمال التشطيبات بالدور الأرضى والأول وتشمل اعمال المبانى والكمر الرابط والصرف الخارجي والأعمال المعدنية واعمال مراشمه وصنفره ودهان الحديد واعمال التشطيبات بالمعمل المؤقت ومخازن الآثار جاري اعمال التشطيبات وتشمل أعمال مباني الطوب الطفلي ارضيات موزايكو والنقاشة وبياض المحارة ودهان الأرضيات الايبوكسي وجارى أعمال تركيبات الأنظمة والشبكات للمتحف إضاءة وتكييفات وإنذار وتأمين.

يخضع لمشروع ترميم وتطوير بـ 340 مليون جنيه .. الاحتفال بمرور 128 سنة على انشاء المتحف اليونانى فى الاسكندرية (صور)

يخضع لمشروع ترميم وتطوير بـ 340 مليون جنيه .. الاحتفال بمرور 128 سنة على انشاء المتحف اليونانى فى الاسكندرية (صور)

يخضع لمشروع ترميم وتطوير بـ 340 مليون جنيه .. الاحتفال بمرور 128 سنة على انشاء المتحف اليونانى فى الاسكندرية (صور)