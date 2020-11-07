شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم بدء أعمال قافلة طبية من جامعة الزقازيق بمستشفى الغردقة العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، عن بدء اعمال قافلة طبية من أطباء بروتوكول كلية الطب جامعة الزقازيق تواجدها بمستشفى الغردقة العام اليوم السبت ٧ نوفمبرالجاري حتى الخميس المقبل.

ومن جانبه قال الدكتور تامر مرعي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، تسعى مديرية الصحة بالبحر الأحمر في توقيع بعض من البروتوكولات مع الجامعات، وذلك لتقديم وتوفير افضل خدمة طبية علاجية لأهالي البحر الأحمر، في جميع مدن المحافظة من الزعفرانة شمالا وحتى حلايب وشلاتين جنوبا.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، تستمر القوافل الطبية في جميع مدن المحافظة على مدار الشهر، لتسهيل وتوفير الخدمة الطبية المقدمة للمرضى بأفضل شكل.

وتشمل القافلة القادمة من جامعة الزقازيق مشاركة أستاذة من علاج الأورام، وجراحة المسالك، والتخدير والعناية المركزة، والجراحة العامة والأورام، وجراحة الأوعية الدموية، وجراحة القلب والصدر، ووالجهاز الهضمي والأمراض المتوطنة.