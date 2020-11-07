شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مرشحي دوائر المنوفية الـ6 وعدد من لهم حق التصويت لمجلس النواب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستعد محافظة المنوفية لبدء المارثون الانتخابى في الجولة الاولى لانتخابات مجلس النواب وذلك لمدة يومين بدا من الغد

تنقسم محافظة المنوفية والتى يبلغ عدد من لهم حق التصويت بها ( 2مليون و698 ألف 758) ناخب إلى 6 دوائر مخصص لها 24 مقعداً منهم 11 مقعد بنظام الفردى يتنافس عليهم 168 مرشحاً و13 مقعد بنظام القائمة يتنافس عليهم 26 مرشحاً من خلال قائمتين وهما القائمة الوطنية من أجل مصر وقائمة المستقلين

ويبلغ عدد المرشحين في الداءرة الاولى والتى تضم مركز شبين الكوم،ومدينة شبين الكوم 34 بينهم 29 من المستقلين و5 من الأحزاب ويبلغ عدد اللجان الفرعية بالدائرة الاولى 156لجنة ويبلغ عدد الأصوات الانتخابية بقسم شبين الكوم 161298وعدد الأصوات اللنتخابية بمركز شبين الكوم 297491 حيث تم تخصيص مقعدين للدائرة والمرشحين هم.

1. أحمد حجازى مستقبل وطن

2. ماجد ابوالخير مستقبل وطن

3. العنانى حموده حسن على الشعب الجمهورى

4. حسين ا صبرى امام الجندى مستقل

5. ايهاب محمد حجازى مستقل

6. أحمد نبيل مدين مستقل

7. محمد عبدالسميع عبدالهادى مستقل

8. صلاح مجدى عبدالسلام مستقل

9. جمال عبدالستار سحلو الحرية

10. السيد ابراهيم السرساوى مستقل

11. احمد يسرى عبدالجيد مستقل

12. عادل محمد عبدالجواد مستقل

13. وجدى عبدالحميد صقر مستقل

14. عبدالحميد محمود الصباغ مستقل

15. يوسف عبدالجواد مستقل

16. مصطفى عبدالسلام زهران مستقل

17. هانى مصطفى خضر مستقل

18. هانى عبدالمنعم عبدالغنى عبدربه مستقل

19. علاء عبدالفتاح موسى مستقل

20. ايمن يوسف ابوالمعاطى مستقل

21. اسامه احمد عزالرجال شينوه مستقل

22. محمود محمد فخرالدين مستقل

23. اسامه خليفه زايد مستقل

24. حلمى مصطفى بدر مستقل

25. ثناء عطيه مبارك مستقل

26. مصطفى ماهر عبدالحميد مستقل

27. مايكل نعيم فهمى مستقل

28. سعيد محمد قاسم حماة الوطن

29. هشام مصطفى سعفان مستقل

30. سمير شحاته م أبوحسين الوكيل مستقل

31. هانىء ابراهيم الشرقاوى مستقل

32. احمد زين العابدين م السنباوى مستقل

33. وفاء صلاح الدين الشهدى مستقل

34. اشرف عبدالله الشافعى مستقل

وفى الدائرة الثانية والتى مقرها مركز قويسنا وتضم مركزى قويسنا وبركة السبع يبلغ عدد المرشحين 32 بينهم 26 من المستقلين و6 من الأحزاب وتضم الداءرة الثانية 178لجنة فرعية ويبلغ عدد الاصوات الانتخابية في مركز بركة السبع 197923وفى مركز قويسنا3 30439تم تخصيص مقعدين لها والمرشحين هم

1. سامى فتوح موسى مستقبل وطن

2. على حماد محمود الشعب الجمهورى

3. عبدالحكيم التعلب مستقل

4. يوسف عبدالله نصار مستقل

5. منير محمد مندور مستقل

6. عصمت عبدالفتاح زايد مستقل

7. محمد حمدى موسى مستقل

8. محمد صلاح علام مستقل

9. طلعت انور ا ابراهيم مستقل

10. رزق نزيه الجابرى مستقل

11. محمد محمود الحواله مستقل

12. عبدالرحمن فتوح حماد مستقل

13. حاكم السعدى رزق مستقل

14. احمد محمد محمود مستقل

15. محمد ابراهيم ابوعبيد حماة الوطن

16. محمود محمد عطيه مستقل

17. عبدالعزيز شلف مستقل

18. السدالعالى حسن أحمد مستقل

19. احمد رفعت سعيد مستقل

20. على محمد الفقى مستقل

21. يوسف السيد زمزم مستقل

22. ياسر يحيى الجندى مستقل

23. محمد عبدالغنى التهامى مستقل

24. ابراهيم محمد عبداللطيف مصر القومى

25. ممدوح طلعت محمدمستقل

26. محمد محمود مخلوف مستقل

27. احمد يوسف االديب مستقل

28. وليد احمد كمال مستقل

29. احمد محمد كامل مستقل

30. محمدأمين قنصوه مستقل

31. سمير على قنديل الإصلاح والتنمية

32. هشام محمد عبدالواحدمستقبل وطن

وفى الداء ة الثالثة والتى تضم مركزى تلا والشهداء

حيث يبلغ عدلد المرشحين 31 بينهم 25 من المستقلين و6 من الأحزاب وتضم الدائرة الثالثة 163لجنة فرعية ويبلغ عدد الاصوات الانتخابية بمركز تلا 248073وبمركز الشهداء 208179 وتم تخصيص مقعدين لها والمرشحين هم



1. ابراهيم يحى خليف مستقبل وطن

2. كريم طلعت السادات مستقبل وطن

3. عبدالحفيظ نصير مستقل

4. منتصر عبدالخالق عمار مستقل

5. علاء حسن عبدالواحد مستقل

6. محمد شوقى الصياد مستقل

7. ولاء سليمان الشيخ مستقل

8. حمدى عبدالله النجار مستقل

9. ايهاب محمد علم الدين مستقل

10. حسام الدين حسان عبدالحليم حماة الوطن

11. مجدى حافظ موسى مستقل

12. وائل شاهين ابوزينه مستقل

13. مديح فريد بقوش مستقل

14. عبدالحميد محمد الشيخ مستقل

15. محمد عبدالغنى أبوأحمد مستقل

16. محمد محمود شرشر مستقل

17. عبدالمجيد بهجت راضى الوفد الجديد

18. عاطف كمال مرعى مستقل

19. احمد مصطفى ابوبكر مستقل

20. أمير طاهر السعدنى مستقل

21. نشأت السيد زيدان المؤتمر

22. ايهاب ابوزيد عبدالبارى مستقل

23. محمد صلاح زعقوق مستقل

24. شادى سعد السيد ا مستقل

25. محمد عباس الجندى مستقل

26. ميخائيل فتحى ميخائيل مستقل

27. خالد فتوح القاضي مستقل

28. محمد صلاح أبوطواله مستقل

29. على حمدان العربى المحافظين

30. باسم عبدالمحسن عبدالغنى مستقل

31. ياسر فتحى عبدالعليم مستقل

وفى الدائرة الرابعة والتى تضم مركز ومدينة لشمون تم تخصيص مقعدين لها وتضم الدائرة 173لجنة فرعية ويبلغ عدد الاصوات الانتخابية بها 507907 ويبلغ عدد المرشحين 22 بينهم 20 من المستقلين و2 من الأحزاب وهم

1. صابر عبدالقوى يوسف مستقبل وطن

2. عصام عبدالسلام ياسين مستقبل وطن

3. محمد فتحى خلاف مستقل

4. صبحى فتح الله المنوفى مستقل

5. مصطفى احمد كمال بكر مستقل

6. عاطف فتحى عابدين مستقل

7. حاتم مجلع متوشلح مستقل

8. عبدالهادى فتحى خليل مستقل

9. السيد فتحى بدوى مستقل

10. وائل حسين علام مستقل

11. مؤنس ربيع محمود مستقل

12. شندى محمودعامر مستقل

13. على عبدالعزيز الشاذلى مستقل

14. رابعه هاشم سيد عوض مستقل

15. فريد عبدالخالق العياط مستقل

16. محمد يحيى عبدالهادى مستقل

17. محمود محى الدين عوض مستقل

18. حسنى حمدى الشوره مستقل

19. احمد السيد عبدالرازق مستقل

20. تامر ابوالسعود هنداوى مستقل

21. على بدوى شرف الدين مستقل

22. محمد عبدالفتاح حبيب مستقل

وفى الدائرة الخامسة والتى تضم مركز الباجور وتم تخصيص مقعد واحد لها ويبلغ عدد اللجان الفرعية بها89 لجنة ود.اباصوات الانتخابية 242973 ويبلغ عدد المرشحين بها 23 بينهم 21 من المستقلين و2 من الأحزاب وهم

1. محمود محمد البرعى مستقبل وطن

2. نورالدين السيد ناشى الشعب الجمهورى

3. محمد عفيفى عيد مستقل

4. احمد ابراهيم رزق مستقل

5. عادل زكى الصعيدى مستقل

6. مشيره سعيد همام مستقل

7. محمد عادل عبدالودود إسماعيل مستقل

8. عادل لبيب فرج مستقل

9. أنور عبدالهادى خاطر مستقل

10. احمد صبحى السبكى مستقل

11. وائل احمد بركات مستقل

12. عمرو سمير زكى مستقل

13. حاتم صبحى نصار مستقل

14. خالد السيد داود مستقل

15. هانى اسماعيل سلامه مستقل

16. محمد صلاح عبدالمعطى مستقل

17. محمود محمد يوسف مستقل

18. عمرو عبدالغنى عيسى مستقل

19. أحمد جمال الدين مرعى مستقل

20. حسام محمد صلاح عامر مستقل

21. اسامه محمود يوسف مستقل

22. حسام مصطفى عمر مستقل

23. شريف محمود الرفاعى مستقل

وفى الدائرة السادسة والتى تضم مركز منوف والسادات ومدينة سرس الليان وتم تخصيص مقعدين لها ويبلغ عدد اللجان الفرعية بها 167لجنة فرعية وعدد اللصوات الانتخابية بمدينة سرس الليان 45524صوت وعدد الاصوات للانتخابية بقسم منوف 76259صوت وعدد الاصوات للانتخابية بمركز منوف 269798صوت وعدد الاصوات للانتخابية بمركز السادات 138940صوت ويبلغ عدد المرشحين بها 26 بينهم 20 من المستقلين و6 من الأحزاب وهم

1. أيمن سليمان معاذ مستقبل وطن

2. احمد ابوزيد دياب مستقبل وطن

3. اسامه انس شرشر مستقل

4. احمد رشاد حسين مستقل

5. أشرف صبحى عبدالمطلب مستقل

6. محمود ابو السعود ريش مستقل

7. الامير عبدالقوى الجزار المصرى الديمقراطى الإجتماعى

8. محمد فوزى ابوشنب مستقل

9. ابراهيم اسماعيل الميهى مستقل

10. علاء عبدالسلام حمزه الحرية

11. احمد السيد حسن مستقل

12. محمد توفيق عرفه مستقل

13. السيد محمد الشامى مستقل

14. عادل عبدالغفار طلبه مستقل

15. طارق فوزى مدين مستقل

16. محمد رشدى محمد مستقل

17. هيام بلال سليمان صوت الشعب

18. جعفر عبدالصادق جعفر مستقل

19. السيد محمد حبيب مستقل

20. محمد فتحى عبدالغنى مستقل

21. جمعه عبدالمغيث عبدالحليم مستقل

22. احمد محمد الفيشاوى مستقل

23. عبدالحكم عبدالله شاهين مستقل

24. ايمن سمير زكى مصر القومى

25. منير ابراهيم الجنزورى مستقل

26. محمد مصطفى فارس مستقل