شكرا لقرائتكم خبر عن اعرف لجنتك بـ3 طرق وأسماء المرشحين بدائرتك من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وتجرى انتخابات المرحلة الثانية من مجلس النواب في مصر يومى 7 و8 نوفمبر بعدد 13 محافظة، وذلك بعد انتهاء انتخابات المصريين في الخارج أيام 4 و5 و6 نوفمبر، ومحافظات المرحلة الثانية في التقسيم الذى حددته الهيئة الوطنية للانتخابات تضم محافظات: القاهرة والقليوبية والإسماعيلية وكفر الشيخ والسويس والدقهلية والغربية ودمياط والمنوفية وبورسعيد والشرقية وشمال سيناء وجنوب سيناء.

وجرت الجولة الأولى من انتخابات المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2020 في 14 محافظة للمصريين في الخارج في أيام 21 و22 و23 أكتوبر 2020 للمصريين في الخارج، كما جرت في الداخل بتلك المحافظات في أيام السبت والأحد 24 و25 أكتوبر 2020 فىمحافظات: الجيزة وأسيوط والفيوم والمنيا وسوهاج وبني سويف وقنا وأسوان والوادي الجديد والبحر الأحمر والأقصر ومطروح والإسكندرية والبحيرة.

ويستطيع الناخب الاستعلام عن أسماء المرشحين في دائرته الانتخابية سواءًا على المرشحين عن المقاعد الفردية أو أسماء القوائم ومرشحيها الأساسيين والاحتياطيين في دوائرهم بالدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات مباشرة بالضغط هــــنــــــا.

ويمكنك معرفة بياناتك الانتخابية من رقم اللجنة ومكانها ورقمك في كشوف الناخبين عن طريق 3 طرق مختلفة وكلها من متوفرة من الهيئة الوطنية للانتخابات.

عن طريق ارسال رسالة من الموبايل موضح بها فقط الرقم القومى الخاص بالناخب المكون من 14 رقمًا وذلك رقم 5151 وذلك تم تخصيصه من الهيئة الوطنية للانتخابات لهذا الهدف. ويمكن أيضًا الاتصال من الموبايل بالرقم المختصر 141 المخصص أيضًا من الهيئة الوطنية للانتخابات وإدخال الرقم القومى وسيتم اخبار المتصل بالبيانات الانتخابية الخاصة بصاحب الرقم القومى. - وتعتبر الطريقة الثالثة هى الأشهر وذلك عن طريق الدخول على الموقع الرسمى للانتخابات الذى يتبع الهيئة الوطنية للانتخابات وعن طريق إدخال الرقم القومى في المربع المحدد تظهر البيانات اللازمة للإدلاء بالصوت الانتخابى متضمنة اسم ومكان ورقم اللجنة ورقم الناخب في كشوف المرشحين، ويمكن الدخول مباشرة من

هـــنـــــــــا.