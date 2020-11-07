شكرا لقرائتكم خبر عن شفط تراكمات المياه من شوارع الإسكندرية بعد هطول أمطار رعدية فجرا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت محافظة الإسكندرية، هطول أمطار رعدية فجر اليوم، مما أدى إلى تراكم المياه أسفل الكبارى وبعض الأنفاق، يأتى ذلك فى الوقت الذى كثفت فيه شركة الصرف الصحى أعمال رفع تراكمات المياه، مع انتشار سيارات الشفط فى أماكن التمركز.

وتم استعادة الحركة المرورية بنفق المندرة عقب امتلاءه بالمياه بسبب غزارة الأمطار فى الساعات الأولى من صباح اليوم وتوقف الحركة المرورية به لساعات.

كان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد أعلن تعطيل الدراسة اليوم السبت، وذلك وفقًا للتقرير الوارد من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والرى، عن حالة الطقس المتوقعة على أنحاء البلاد، الذى أشار إلى أنه من المنتظر تعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

ذلك فيما أكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أنه تم رفع درجة الاستعداد والطوارئ القصوى فى جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية التى تتعرض لها البلاد، وذلك وفقا للبيان الصادر من الهيئة العامة للأرصاد الجوية وبناء على خرائط الطقس الواردة من وزارة الموارد المائية والرى، وتحذير شركة الصرف الصحى بالمحافظة بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية.

وشدد المحافظ، خلال البيان الصادر عن المحافظة اليوم، على جميع المسئولين التنفيذيين وشركة الصرف الصحى بالمتابعة المستمرة لحالة الشوارع المختلفة ورصد أى حالات طارئة تجنبا لحدوث أى مشكلات فى أى منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة شوارع الإسكندرية، منوها أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة فى انعقادها بشكل دائم ومستمر لاستقبال شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار