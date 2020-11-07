شكرا لقرائتكم خبر عن الحماية المدنية بالقاهرة تفحص لجان انتخابات مجلس النواب لتأمين عملية التصويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجرى الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، عمليات تعقيم لكافة اللجان الانتخابية بالعاصمة، لتأمين عمليات التصويت خلال المرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية، مع تدعيمها بالمعدات وسيارات الإطفاء والإنقاذ، لحين انتهاء عمليات التصويت بانتخابات النواب .

ويفحص رجال المفرقعات مزودين بأجهزة كشفية وكلاب مفرقعات وأجهزة حديثة كل المقار الانتخابية ومحيطها والتأكد من توافر كل الاشتراطات الأمنية اللازمة بها وصلاحيتها لإجراء الانتخابات بها للتأكد من خلوها من ثمة أى أجسام غريبة.



ومن المقرر أن تتمركز سيارة إطفاء بمحيط كل لجنة انتخابية مع انتشار خبراء المفرقعات ورجال الدفاع المدنى بجميع نقاط الإدارات ونشر الكلاب البوليسية للكشف المبكر عن أى مفرقعات أو أجسام غريبة تثير الذعر أثناء إجراء التصويت فى الانتخابات.