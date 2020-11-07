شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد محاضر التعدى على الترع المحالة إلى النيابة العسكرية لـ11514 محضرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع إجمالى المحاضر التى تم إحالتها للنيابة العسكرية بدائرة الإدارات العامة للرى التابعة لقطاع الرى لـ11514 محضر مخالفة، بعد إحالة 55 محضرا أمس الجمعة، بنطاق الإدارات العامة لرى (أسوان – شرق قنا – غرب قنا – غرب المنيا – بني سويف – حلوان – شرق الشرقية – غرب كفر الشيخ – السلام غرب – دمياط – الإسماعيلية وغرب سيناء).

يأتى ذلك فى إطار المتابعة اليومية للمخالفات التى يتم إحالتها للنيابة العسكرية بدائرة الإدارات العامة للرى وحماية النيل، تنفيذا لقرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء رقم 941 لسنه 2020.

وتواصل الإدارات العامة للرى وحماية النيل على مدار الساعة، وخلال أيام الإجازات الرسمية مراقبة وتفقد جسور الترع ومجرى نهر النيل للتأكد من عدم وجود مخالفات جديدة، والقيام بالتعامل الفورى معها إن وجدت، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات فى مهدها.

وكلف وزير الموارد المائية والرى أجهزة مصلحة الرى وهيئة الصرف بضرورة العمل على إزالة كافة التعديات المقامة على المجارى المائية، والتى تحد من قدرة الشبكة على استيعاب المياه الزائدة وقت الطوارئ أو أثناء فترة السيول.

وتواصل الوزارة بكافة أجهزتها بذل المزيد من الجهد للتصدى إلى التعديات على شبكة الترع والمصارف، وتؤكد الوزارة مضيها قدماً فى تنفيذ كافة الإزالات وبالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة وعلى رأسها وزارة الداخلية متمثلة فى شرطة البيئة والمسطحات المائية وأجهزة المحافظات متمثلة فى الوحدات المحلية للحفاظ منافع الرى والصرف من التعديات والتصدى لها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على نهر النيل وفرعيه وشبكة الترع والمصارف من التعديات والتلويث.

وكان وزير الرى قد أصدر قرار بمراجعة فرعي رشيد ودمياط ورفع كافة الاختناقات وتحويل مرتكبيها إلى النيابات العسكرية، لافتا إلى أن هناك مخالفات ردم بمجرى النيل موجودة منذ عشرات السنين وصدر لها قرارات إزالة لاستيعاب التصرفات الحرجة.