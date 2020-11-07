انطلاق الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية فى رحاب الجامع الأزهر الشريف اليوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم السبت، بالجامع الأزهر، الدراسة برواق العلوم الشرعية والعربية للمراحل التمهيدية والمتوسطة والتخصصية، وذلك طبقا لجداول المحاضرات وكشوف أسماء الدارسين التى أعلن عنها الخميس الماضى، وذلك بناءً على توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بشأن استئناف الدراسة بأروقة الجامع الأزهر وفروعه الخارجية.
وأهابت الإدارة العامة للجامع الأزهر بالدارسين ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية التالية:
１- تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي داخل المحاضرات.
２- الالتزام بارتداء الكمامات.
３- الالتزام بإحضار سجادات الصلاة الخاصة.
４- الحضور إلى الجامع الأزهر قبل بداية المحاضرات بعشر دقائق.
５- كما تنبه الإدارة على أنه سيتم إغلاق دورات المياه الملحقة بالجامع الأزهر.
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