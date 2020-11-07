شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: الأرقام تؤكد أننا سنفوز بالرئاسة وحصلنا على 74 مليون صوت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال جو بايدن المرشح الديموقراطي في الانتخابات الامريكية خلال كلمة في ديلاوير: "أنا لا أعلن فوزي ولكن أستطيع أن أقول لكم من خلال الأرقام إننا سنفوز بالرئاسة.. لدينا الصدارة في العديد من الولايات.. وأعتقد أننا سنفوز في نيفادا وبنسلفانيا واريزونا"

وأضاف بايدن: "لقد حصلنا على 74 مليون صوت.. وهو رقم تاريخي"، ووعد بايدن أنصاره خلال كلمته أنه سيعمل على عد كل صوت تم الإدلاء به، وقال: "أوكد لكم اني ساعمل لصالح الذين لم يصوتوا لصالحي مثل من أعطوني صوتهم"

ويتنافس في الانتخابات الأمريكية الرئيس دونالد ترامب، عن الحزب الجمهوري، آملاً في ‏‏الفوز ‏بولاية رئاسية ثانية، فيما يمثل جو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي السابق باراك ‏أوباما، ‏الحزب ‏الديمقراطي في تلك الانتخابات.‏

ويحمل المرشحان ترامب وبايدن رؤي مختلفة في العديد من الملفات وبمقدمتها أزمة ‏‏‏كورونا، وإدارة الاقتصاد، وملف المهاجرين وأمن الحدود وغيرها، وهو ما خلق حالة من ‏‏‏التباين في استطلاعات الرأي التي تتوقع نتيجة الانتخابات الامريكية 2020

ويتم اختيار رئيس الولايات المتحدة بنظام المجمع الانتخابي، والبالغ عدد أصواته 538 ‏، ‏ولكي يصبح المرشح فائزا، عليه أن ينتزع 270 صوتاً أو أكثر من أصوات المجمع ‏الانتخابى، ‏أما عن آلية احتساب الأصوات فتتم بقاعدة الفائز يحصد الكل، بمعنى أنه لو ‏فاز أى مرشح ‏بأكبر نسبة من الأصوات فى ولاية ما، فإنه يحصل على كل أصوات المجمع ‏الانتخابى لها، ‏وهو ما يفسر لماذا يمكن أن يصبح مرشحا فائز بنتيجة الانتخابات رغم ‏حصوله على عدد ‏أصل من الأصوات الشعبية.‏