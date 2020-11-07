كيفية الإبلاغ عن سائقى الحافلات المدرسية حال الاشتباه فى التعاطى للمخدرات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتيح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق خدمة تلقى الشكاوى من أولياء أمور الطلاب والأسر بشأن اشتباههم في تعاطى سائقى أتوبيسات المدارس، ونزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين. ”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن كيفية الإبلاغ عن سائقى الحافلات المدرسية في حالة الاشتباه بتعاطيهم المواد المخدرة في نقاط محددة .. 1- الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان"16023" يتلقى شكاوى أولياء أمور الطلاب بشأن اشتباههم في تعاطي سائقي أتوبيسات المدارس 2- يتم نزول حملات مفاجئة للكشف على السائقين 3- من يثبت تعاطيه للمخدرات سيتم إحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة 4-‏ تنظيم حملات كشف عشوائي على سائقي حافلات المدارس، للتأكد من عدم تعاطى السائقين للمخدرات 5- استهداف الكشف على سائقي حافلات نقل طلاب الجامعات والمعاهد العليا الخاصة، وسائقي الحافلات الذين ينقلون طلاب المدارس الحكومية

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