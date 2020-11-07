شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء توضح حقيقة توفير العداد التقليدى للاستهلاك مقارنة بمسبوق الدفع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من تركيب ما يقرب من 10ملايين عداد كهرباء مسبوق الدفع بمختلف أنحاء الجمهورية والقضاء على العديد من المشاكل التى كانت تواجه قطاع الكهرباء والمواطن فى نفس الوقت وأهمها مشاكل فواتير الكهرباء.

وكشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه هناك بعض المفاهيم الخاطئة لدى بعض المواطنين أن العداد التلقيدى يوفر فى قيمة فاتورة الاستهلاك الشهرية، كاشفا أن هذه المعلومات خالية تماما من الصحة، والحقيقة أن معدلات استهلاك المشترك هى التى تحدد قيمة الفاتورة.

ويرى حمزة، أن هناك مميزات كثيرة للعداد مسبوق الدفع تصب فى مصلحة المواطن و الدولة معا و حصول كل طرف على حقوقه كاملة، ويتميز العداد مسبوق الدفع بان المشترك يشحن رصيد وفق معدلات الاستهلاك الخاصة به و تتمكن شركة توزيع الكهرباء بتحصيل مستحقاتها اولا بأول.

وفيما يلى مميزات العداد مسبوق الدفع:

1- القضاء على مشاكل فواتير الاستهلاك الخاطئة لحوالى 10 ملايين مشترك يستخدم العداد مسبوق الدفع.

2- رفع نسب التحصيل بشركات توزيع الكهرباء بنسبة 90% و تقليل الخسائر المالية للقطاع.

3- ساعدت العدادات مسبوقة الدفع فى ترشيد الاستهلاك لانها تمكن المستهلك من معرفة رصيده و بالتالى يتمكن من خفض الاستهلاك.

4- تمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها مقدماً قبل الاستهلاك من خلال شحن العداد برصيد.

5- سهولة شحن العداد من خلال خدمات الدفع الإلكترونى جعلت المواطن يقبل على هذا النوع من العداد ويتمتع بنفس أسعار شرائح الكهرباء المعلنة.

6-يستطيع المواطن التحكم فى استهلاكه من خلال الاطلاع على معدل الاستهلاك و الرصيد المتبقى بعداد الكهرباء مسبوق الدفع.

7- لا يوجد مجال لتدخل العنصر البشري في عملية المحاسبة على الاستهلاك و لكنها تعتمد على التكنولوجيا الحديثة.