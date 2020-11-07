حدث ليلاً| ارتفاع إصابات كورونا.. والمهن التمثيلية تنفي وفاة نشوى مصطفى

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

زيادة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، خروج 100 متعافِ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100106 حالات حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 224 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.

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المهن التمثيلية تنفي وفاة نشوى مصطفى

نفى الفنان إيهاب فهمى وكيل نقابة المهن التمثيلية ماتردد عن وفاة الفنانة نشوى مصطفى بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وقال في تصريحات خاصة لمصراوي:"الحالة الصحية للفنانة نشوى مصطفى مستقرة، وماتردد عن وفاتها مجرد شائعات سخيفة".

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سقوط أمطار غزيرة بالإسكندرية.. وطوارئ بأحياء المحافظة - صور

تعرضت محافظة الإسكندرية، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، إلى موجة من الطقس السيئ صاحبتها أمطار رعدية غزيرة وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

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الحماية تُحاول السيطرة على حريق في برج مصر للسياحة بالعباسية

اندلع حريق في إحدى الطوابق ببرج مصر للسياحة بميدان العباسية بالقاهرة.

تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارا من إدارة النجدة بتصاعد أدخنة من إحدى الطوابق العلوية ببرج مصر للسياحة في العباسية.

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ترامب لمنافسه بايدن: لا تخطئ بإعلان الفوز.. الإجراءات القانونية بدأت

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منافسه الديمقراطي جو بايدن بتغريدة إلى عدم إعلانه الفوز بمنصب الرئيس، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

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عضو بالحزب الديمقراطي: مطمئنون لفوز بايدن.. وهناك بعض القنوات منحازة لترامب

قال الدكتور نعمان أبو عيسي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن الحزب متفائل بشأن فوز المرشح الرئاسي جو بايدن، مشيراً إلى أنه يتبقي 4 ولايات ترجح فوز بايدن بالانتخابات الرئاسية، كما أن هناك ولاية واحدة لصالح ترامب.

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