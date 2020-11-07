​​نقيب الإعلاميين: تشكيل لجنة لرصد الأداء أثناء تغطية المرحلة الثانية من انتخابات النواب 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن طارق سعدة نقيب الإعلاميين، تشكيل غرفة عمليات بمقر النقابة، لمتابعة ورصد الأداء وتسهيل متابعة الإعلاميين وتذليل أية عقبات قد تواجههم خلال أداء عملهم، في تغطية المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المقرر إجراؤها بداية من غدٍ السبت في 13 محافظة، مؤكدًا أن غرفة عمليات النقابة ستكون على تواصل مستمر بالهيئة الوطنية للانتخابات.

وتضم غرفة عمليات المجلس الإعلامية سهام صالح وكيل أول النقابة، ومحجوب سعدة سكرتير عام النقابة، وخالد فتوح عضو مجلس الإدارة وأمين الصندوق، وريهام إبراهيم عضو المجلس، وأيمن عدلي عضو المجلس.

وترأس لجنة رصد أداء الإعلاميين أثناء تغطيتهم انتخابات مجلس النواب، نادية مبروك عضو المجلس، وتضم في عضويتها

الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية إعلام القاهرة، والدكتور محمد شومان عميد كلية إعلام الجامعة البريطانية، ونائلة فاروق رئيس التلفزيون المصري، وعبدالرحمن رشاد رئيس الإذاعة الأسبق وعضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية للإعلام الأسبق.

بالإضافة إلى الدكتور أيمن منصور، رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون، والدكتورة إلهام يونس رئيس قسم الإذاعة والتلفزيون جامعة الشروق، وأحمد عادل مدير المرصد الإعلامي (مقررًا للجنة).

وأكد مجلس النقابة ثقته في الإعلاميين المصريين المصرح لهم بتغطية الانتخابات، والتزامهم بالمهنية الإعلامية، وميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، لتقديم صورة مشرفة أمام العالم عن هذا الاستحقاق التشريعي.