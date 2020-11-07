"كورونا" في 24 ساعة| ارتفاع جديد للإصابات في مصر.. و"الصحة العالمية" تدعو للاستعداد لوباء جديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة ماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة، الجمعة، تسجيل 224حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد، ووفاة 14حالة جديدة.

فيما تعتقد منظمة الصحة العالمية أن على البشرية الاستعداد لوباء جديد، مشيرة إلى أن هذه المسألة ستكون ضمن جدول الأعمال خلال استكمال المؤتمر السنوي لجمعية الصحة العالمية الـ73، حسبما نقلت وكالة تاس الروسية الإخبارية.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

زيادة جديدة.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

بصورة من داخل المستشفى.. مجدي الطيب يعلن إصابته بفيروس كورونا

وزير الصحة اللبناني: أعداد الإصابات بكورونا تفوق قدرة النظام الصحي

العراق يسجل 69 حالة وفاة و3568 إصابة بفيروس كورونا

الإمارات ترسل طائرة مساعدات طبية إلى الأردن لمواجهة فيروس كورونا

"الصحة الأردنية": 67 حالة وفاة و5384 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

لبنان يسجل 2142 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أمريكا: زيادة إصابات كورونا بنسبة 3ر1% في 24 ساعة والإجمالي 61ر9 مليون حالة

فرنسا تسجل 60486 إصابة بكورونا في حصيلة قياسية جديدة

إسبانيا: إصابات كورونا تصل إلى 32ر1 مليون حالة

بسبب كورونا: ألمانيا تفرض التسجيل الرقمي على القادمين من أماكن الخطر

علماء يطورون لقاحاً جديداً أقوى 10 مرات لمواجهة كورونا

وزير الصحة الألماني: الدواء المر ضروري لمكافحة كورونا

منظمة الصحة العالمية تدعو البشرية للاستعداد لوباء جديد

بريطانيا: حجر صحي على القادمين من الدنمارك بعد تحور كورونا بسبب حيوان المنك

طبيب روسي يحدد أخطاء في التعامل مع كورونا

الصحة العالمية: نتابع عن كثب وجود فيروس "كورونا" في حيوان المنك بالدانمارك

كشف عامل يؤثر في تكرر الإصابة بـ "كورونا"​