شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على خطوات وزارة الرى للبدء فى خطة تنمية سيوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحكومة فى تنفيذ خطة تنمية واحة سيوة بطريقة جذرية شاملة تحافظ على طابعها التراثى المميز، وتعمل على تطوير ما بها من بحيرات وآبار وعيون طبيعية للمياه لزيادة إنتاج ما تشتهر به من محاصيل زراعية مثل "الزيتون والنخيل"، على نحو يعزز من القيمة الاقتصادية والاستثمارية المضافة للواحة.



وفى التقرير التالى نرصد خطوات وزارة الرى الإدارية للبدء فى تنفيذ التنمية بواحة سيوة...



1-إنشاء الادارة العامة للموارد المائية والرى بسيوة، ليكون مقرها الواحة، والإدارة العامة للموارد المائية والرى للساحل الشمالي بمطروح ومقرها مطروح ضمن الهيكل التنظيمي لقطاع المياه الجوفية.



2- تلغى جميع المسميات الحالية المتعلقة بأى إدارات عامة أو تفاتيش أو هندسات صرف أو مياه جوفية بمطروح وواحة سيوة.

3- تطبيق نظام الإدارة المتكاملة للموارد المائية والري فى كل من الإدارة العامة للموارد المائية والرى بسيوة والإدارة العامة للموارد المائية والري للساحل الشمالي بمطروح.

4- تتكون كل إدارة من مجموعة من الأقسام الفنية والمالية والإدارية المتخصصة، التى تتولى مسئولية الإدارة المتكاملة لكافة الموارد المائية كماً وكيفاً، ورفع كفاءة الاستخدام وتوزيع المياه على مستوى الإدارة.

5- تفعيل دور روابط مستخدمى المياه فى إدارة منظومة الموارد المائية والحفاظ عليها كماً ونوعاً ورفع كفاءة الاستخدام، وذلك بالتعاون مع الإدارة المركزية للتوجه المائى.



6- رفع قدرات ومهارات العاملين بالإدارة وتزويد الإدارة بكفاة الإمكانات البشرية والتجهيزات اللازمة لتنفيذ مسئولياتها، وشئون منظمات مستخدمى المياه على المستويات المختلفة والشئون المالية والإدارية ورفع قدرات ومهارات العاملية بالإدارة.

7- تكون حدود الإدارة العامة للموارد المائية والري بواحة سيوة شاملة الحدود الإدارية لمركز واحة سيوة وأن تؤول إلى الإدارة العامة للموارد المائية والري بسيوة والساحل الشمالي بمطروح جميع الأصول الثابتة.